為了10元被拖到牆角打 名醫吐兒時慘痛經歷：忘不了

名醫姜冠宇今（6日）發文吐露，自己在上小學時曾被同儕霸凌，被拉到牆角朝肚子猛揍，至今仍忘不了施暴者「不認為自己有錯」的表情，他認為當下若沒有人對他們嚴厲阻止或處罰，反而還被保護起來，霸凌者未來出社會後，可能會成為職場上有毒的同事、「穿西裝的蛇」。

北市聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書粉專吐經歷，表示自己小學時曾遭遇過霸凌，被拉到牆角揍肚子，原因就只是玩遊戲時掉了10元，施暴者遍尋不著，找他出氣。

廣告 廣告

姜冠宇感嘆地說，從霸凌者的表情可以很清楚的看出，他們並不認為自己有錯，如果沒人去嚴厲阻止他們、去處罰，又被關說保護，這些有霸凌經驗的人進入社會不一定會犯罪，但可能成為有毒的同事，是未來社會法規無法約束的「穿西裝的蛇」。

姜冠宇認為，面對霸凌行為，如果只有柔性勸導，卻沒給予「具體且必然的行為後果」，對於那些善於操弄或缺乏同理心的霸凌者來說，反而容易讓他們覺得做壞事成本很低。

編按：「穿西裝的蛇」一詞出於美國心理學家保羅．巴比亞克與羅伯特．海爾，兩人於2015年聯合撰寫的職場心理學著作。書中寫明，這類人在正常、充滿魅力的外表下，人格多半深沉，且會建立在說謊、操弄等行為特質上。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

帕拉斯PALLAS 最忙新人樂團

八堵抽水站遭汙染 謝國樑促淨水設備升級

吳克群忙到緊繃 找田定豐頌缽療癒