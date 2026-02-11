為了19元文具…10歲男童亡！留1封手寫信曝光 阿嬤悲痛發聲

國際中心／陳慈鈴報導

印尼一名男童疑似因買不起20元的文具，而選擇結束生命。（示意圖／PIXABAY）

儘管社會進步，但世界的某些角落，仍有我們看不見的黑暗。印尼東努沙登加拉省恩加達（Ngada）近日就傳出，一名10歲男童因為無法買19元的文具而身亡，引起關注。

根據《雅加達環球報》（Jakarta Globe）報導，一名男童出生於貧困家庭，父親在他出生前就離開家中，母親47歲務農，收入不穩定，還要養5個孩子，年邁80歲的阿嬤也一起同住。男童於1月29日被發現陳屍於偏遠的鄉村地區恩加達縣，疑似因為無法購買價值約1萬印尼盾（約新台幣19元）的書籍及一支筆，而選擇結束生命。

阿嬤收到孫子的死訊後，悲痛表示「我們一直盡力滿足他的需求。」值得注意的是，男童還留下了一封手寫信給媽媽，以巴賈瓦（Bajawa）地方語言寫道：「媽媽，我要離開了，請讓我走吧，不要哭，媽媽。你不用哭，也不用找我。再見了，媽媽。」

據悉，這名男童的家庭雖然生活困頓，但並未會獲得社會補助或是政府安置。男童身亡後，事件引起社會關注，印尼兒童保護委員會（KPAI）表示，涉及兒童的死亡事件幾乎不可能僅由單一因素造成。

委員黛雅（Dyah Puspitarini）呼籲警方不要過早結案，應徹底調查，以防止類似的悲劇再次發生。同時提及2023年於爪哇省克布門（Kebumen）也發生過一起，一名與阿嬤同住的小學生因零用錢用盡而結束生命。兩起背景相似的事件，建議相關部門應審慎檢視，而非當成個案處理。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

