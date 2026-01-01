為了2萬元！台南大同社區補助款核銷爭議 前後任理事長槓上

台南市一分局員警到場查處東區大同里長侯雲靚(左1)與大同社區理事長王章記(右2)之間對社區經費核銷問題的爭執。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕向來平靜的台南市東區大同里社區發展協會，近來爆出補助經費核銷爭議，現任社區理事長王章記認為，前理事長、現任里長侯雲靚申請2萬元經費，卻不交接由現任核銷，1日下午率隊到侯雲靚住處舉標語抗議、要求還錢，侯則報警反控王涉妨害名譽與恐嚇。

王章記投訴指，侯雲靚在2025年10月20日行文南市府東區公所、社會局申請2萬元經費補助，用於社區協會公共事務使用；同年10月25日，社區召開會員大會，改選他擔任社區新任理事長。

王章記說，理事長改選後，卸任理事長的侯雲靚卻以單據不見為由，拒絕配合後續經費核銷作業，使得社區協會無法請領這筆2萬元補助款，影響社區運作；侯里長未妥善保存單據及交接，讓社區多位會員質疑沒有責任感、傷害會員的信任。

1日下午，王章記帶領社區多名會員到侯里長住處前舉標語抗議，要求侯還給社區2萬元。轄區南市一分局員警到場查處，侯雲靚回應說，2萬補助款確是透過地方市議員向市府申請，經費用在社區協會的會員大會上，她有相關收據，因為申請核銷經費的時間是在去年11月底截止，她來不及核銷、就沒有向市府、區公所請領這筆款項。

侯雲靚表示，2萬元是她自己吸收支出，王理事長的資料訊息是錯誤的，不該這樣帶隊來抗議對待她，還在她家門前放鞭炮，要告對方涉妨害名譽與恐嚇罪嫌。

南市警一分局東門派出所長陳宗鑫到場了解後說，既然侯里長不核銷經費，雙方對核銷程序有異見，請王章記向區公所反映是否出面協調里長與社區的經費核銷問題。王章記接受陳宗鑫建議，解散隊伍離去。

