為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐

台北市萬華區去（2024）年6月爆發一起因2萬多元債務糾紛引發的凶殺案，陳姓房客持三刀猛砍失明二房東297刀致死。經過一年多審理，國民法庭今（26）日宣判，陳男依殺人罪判處19年徒刑，可上訴。國民法庭審理庭上，陳男辯稱，是因不滿死者放高利貸、逼他行乞才行兇，甚至表示犯案後逃離現場時，顏姓死者還站在原地表示會叫救護車。此說法引發國民法官當庭怒斥陳男「說謊」。







案件起因於78歲顏男以1萬8000元承租萬華區民和街一處住處後充當二房東，再以7000元分租房間給陳男、以1萬元分租給林姓室友。陳男因經濟困難常向顏男借錢，雙方時常因還款問題爆發爭吵。



去年6月9日上午7 點多，陳男再度被催債，涉嫌持 三把刀輪番砍刺顏男。死者全身遍布傷口，包含38處剪刀傷及259處菜刀傷，臟器外露、腦漿溢出，當場死亡。陳男則搭乘火車逃往新竹，藏匿在新竹城隍廟附近，當天下午2時許以在便利超商外，以公共電話向警方自首。



陳男被羈押後，一度辯稱只涉較輕的傷害致死罪，並嫌法院指派的公設辯護人不合意要求撤換。後由法扶基金會指派兩名律師協助，他才願意承認殺人罪嫌，並不再主張精神障礙抗辯。



陳男堅稱動機是顏男索討高額利息，甚至一次要他還15萬元，逼得他無法維生、情緒失控。然而檢方認定，陳男因賭癮不斷向顏男借錢，不願還款，所謂利息過高只是藉口。檢方指控他行凶後換掉血衣、逃回新竹後仍去電子遊藝場，是「危險的賭徒」。



顏男兒子曾受訪指出，離家十多年的父親雙眼失明，在外租屋與陳男多有依賴照應，兩人宛如「共生關係」，卻發生「弱弱相殘」悲劇，坦言「其實生氣不起來，只覺得是一種悲哀」。



國民法官審理時質疑陳男供詞處處矛盾。陳男聲稱刺中喉嚨是因顏男閃躲，並堅稱對方曾站著並說要叫救護車；但國民法官反駁顏男失明、身體虛弱，根本不可能目擊他持刀，或是奪刀反擊，並質疑陳男倒地後仍持刀從背後揮砍。



合議庭今宣判陳男判處19年徒刑，可上訴，顏男家屬則表示收到判決書後會再決定後續行動。

