為了20萬！海陸士官舉五星旗拍片喊「效忠祖國」、洩總統行程 檢起訴求重刑

海軍陸戰隊陳姓中士收受中國資金，在家中揮舞五星旗高喊效忠祖國，被依貪污等罪起訴。示意圖，美聯社



在海軍陸戰隊服役的陳姓中士，因缺錢被中國人士吸收，手持五星旗在家中揮舞並拍攝影片宣示效忠「祖國」，獲得報酬20萬元，還多次洩漏軍事與國安機密，近日被橋頭地檢署依貪污、違反《國家安全法》等罪嫌起訴。

檢方提到，家住高雄楠梓的陳男2017年任職於海軍陸戰隊某單位，軍階中士，去年1月起因有資金需求，在網路上認識暱稱「吉祥」的中國人士，2至3月在家中依對方指示手持五星旗拍攝影片，承認台灣隸屬中國，並表達效忠中國，「吉祥」在4月18日、21日共匯款20萬給陳男。

另外，陳男還將AAV7兩棲突擊車的性能、諸元、保養紀錄簿檔案等，以手機拍攝照片，再以Telegram傳給「吉祥」，此外還把漢光調研演習內容、無人機回報格式等文書、電磁紀錄提供給對方。

更離譜的是，陳男在去年7月15日還把總統視察左營營區的消息，透過LINE傳給「吉祥」，獲得1萬元報酬。

檢方認為，陳男身為現役軍人，肩負國防安全重責，卻因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事與國安機密，嚴重破壞軍隊紀律與國家安全，依《貪污治罪條例》違背職務之行為期約收受賄賂、《國家安全法》為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄等罪起訴，建請法院從重量刑。

