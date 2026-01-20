為了3600元！嫩嬰「淋雨拍戲」哭到失聲 女星曝短劇黑幕：總折磨女人小孩

年幼嬰兒「淋雨拍戲」哭到失聲掀起熱議。圖／翻攝自微博

中國近日短劇盛行，各式荒謬﹐煽情的劇情都能看到，近日有短劇女星爆料，劇組為了「節省時間」，堅持讓嬰兒在低溫下淋雨拍攝，痛批「短劇總是這樣折磨女人和孩子」，相關畫面曝光後掀起網友熱議。

中國短劇演員邢昀17日指出，因劇情需求，當天需要拍攝一場夜間雨戲，劇組派出一台灑水車當場製造起大雨，與自己演對手戲的年幼嬰兒耐著低溫，被大雨淋濕全身，讓她相當氣憤「孩子被淋了好久，哭得撕心裂肺！真的無助又無力」，大嘆「短劇好多情節都在折磨女人、折磨孩子」。

廣告 廣告

中國短劇女演員邢昀發文怒批劇組疑似虐童。圖／翻攝自微博

嬰兒淋大雨演戲「放聲痛哭」！網友怒批虐童

畫面可見，一席全黑服裝的邢昀撐著傘，與一名格紋襯衫的媽媽在雨中對話，不過媽媽背上還揹著另一名年幼嬰兒，不停哭喊著，同時大雨不斷撒在嬰兒身上，場面十分揪心。

相關影片曝光後掀起網友熱議，紛紛質疑劇組虐童「為什麼不幫嬰兒也撐傘呢」、「換成假嬰兒不是更安全嗎」，邢昀也解釋，若雨傘拿低一點，的確能幫嬰兒也擋到雨，但這樣鏡頭就拍不到了，讓她相當無奈。

中國短劇女演員邢昀。圖／翻攝自百度百科

為何不換假嬰兒？女星揭劇組1心態氣炸

邢昀說，當初建議劇組可以在沒有拍到嬰兒的畫面，改用假嬰兒代替，不過被以「沒有時間更換小孩」為由拒絕。

有網友進一步質疑，嬰兒父母恐是為了領取高薪，才願意做出這樣的犧牲，邢昀也透露，嬰兒片酬僅800人民幣（約新台幣3630元）。

荒謬短劇爆量！中國廣電總局出手了

根據中國《九派新聞》報導，北京卓浩律師事務所律師張建指出，劇組讓嬰兒長時間淋雨拍攝，可能涉及民事、行政甚至刑事責任，該案件也揭露了短劇產業的管理問題，建議劇組若要僱用兒童演員，應採取多項風險管控措施。

事實上，中國國家廣播電視總局網路視聽司於今年1月8日才剛發布《管理提示（兒童類微短劇）》，針對中國境內以「萌娃」、「親子」為主題的兒童類微短劇創作中，出現的「成人化」、「工具化」、「娛樂化」等現象，提出明確規範要求。

內容明確規範，邀請兒童參與微短劇，應依法取得其法定監護人的書面知情同意，確實保障兒童演員的人身安全、心理健康和接受義務教育的權利。此外，也不得安排兒童演員演出超出身心承受能力的暴力、驚悚、情感糾葛等戲份。



回到原文

更多鏡報報導

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開

中國男摔倒右腦出血！醫師「開刀開錯邊」害癱瘓 家屬求償遭拒

月薪3.6萬！傳產男嘆「年終17萬」仍像人生失敗組 存款曝光網全看傻

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡