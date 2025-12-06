為了5萬元！情侶鞋底藏毒 赴柬埔寨幫毒梟運輸海洛因被逮

〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓男子和陳姓女友缺錢花用，兩人為了賺5萬元，竟同意國際毒梟開出的報酬，飛去柬埔寨幫忙運毒回台，毒梟將兩雙鞋底藏有海洛因的運動鞋交給兩人穿上，周、陳回台過海關時當場被逮，起獲市價逾400萬元的海洛因，兩人被法官依運毒罪各判徒刑8年和7年8月。

判決指出，今年8月21日，周男在友人介紹下，加入「順風順水」群組，成員「Qpr賓拉登」及「阿志」向周男發出出國邀約，只要幫忙「帶東西」回台，不但全程招待食宿機票，還能獲得5萬元報酬；陳男向周女告知此事後，兩人為了賺5萬元，同意幫忙跑腿，26日從桃園飛往柬埔寨。

廣告 廣告

周、陳兩人抵達柬埔寨並投宿飯店後，在當地玩了兩天，「阿志」現身飯店，拿出兩雙男女運動鞋交給兩人，請他們穿著鞋子回台灣；29日上午10點，周、陳兩人先從柬埔寨飛往香港，再從香港轉機回到高雄小港機場，但兩人過海關時被查覺異狀，經檢查後，發現兩人鞋底各藏著4包總重1762克、市值逾400萬元的海洛因粉末。

周、陳兩人被逮，高雄地方法院審理時，兩人坦承犯行，由於運輸一級毒品可處死刑或無期徒刑，法官考量兩人犯後態度尚可，且運送夾帶的毒品尚未擴散流通，依法減刑兩次，各依共同運輸第一級毒品罪判刑8年和7年8月，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》1刀手外逃柬埔寨！夜店大亨遇刺案 疑美鷹會幕後操控

宜蘭24歲警交管勤務遭撞！幸無「臟器外露」 醫院集結6科急動手術

公園溜滑梯驚見「情侶」野戰！家長傻眼：怎麼會是阿公和阿婆？

前後相差6分鐘！宜蘭24歲警遭撞後蕭美琴車隊通過

