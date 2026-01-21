為了6億元跟前老闆撕破臉？鴻海退休老臣戴正吳不只告鴻海 郭台銘今也改列被告

鴻海創辦人郭台銘停止染髮後，近來皆以白髮蒼蒼的模樣示人。

大逆轉，鴻海退休老陳戴正吳狀告鴻海，鴻海創辦人郭台銘改列被告。戴正吳為了一直沒有拿到重整夏普有成的6億元獎勵金，而將鴻海告上法院，不過戴正吳的前老闆、時任鴻海董事長的郭台銘，僅以證人身份傳喚，隨著郭屢次未到、先前他人證詞皆不利於戴正吳下，戴正吳委任律師林樹旺決定放手一博，今日開庭法官同意戴正吳委任律師林樹旺請求，將郭台銘改列被告。

戴正吳為了爭一口氣、也為了追討多年前與時任鴻海董事長的郭台銘所簽訂的12億元獎勵金，不惜一狀告上法院，時至今日已是第五度開庭，有別於過去誤傳戴正吳不僅告鴻海、連郭台銘也一起告，不過今日開庭時，終於釐清外界誤會，戴正吳並沒有一開始就把前老闆告上法院，而僅是將郭台銘列為證人。

然而，自從進入法律程序以來，郭台銘從未出席作證，而戴正吳委任律師林樹旺陸續傳喚郭台銘的前私人帳房莊宏仁、鴻海內部負責薪酬的同仁作證，得到的證詞都無法支持戴正吳這一方的主張，許多關鍵細節，也只有當時與戴正吳一起親手寫下獎勵合約與給付方式的郭台銘最清楚，讓林樹旺決定放手一博，以迂迴詢問其他證人而不得的詰問過程，累積成為「因為關鍵證人未能作證」的實例，並在援引法條下，向法官請求將郭台銘由證人轉列為被告，並獲得法官同意。

下一次開庭時間落在3月25日，屆時郭台銘是否親自現身？還是會委由律師代表出席？郭又會闡釋獎勵合約與給付方式是否與戴正吳相同？抑或郭會繼續不理不睬？都將等到當天才會揭曉。



