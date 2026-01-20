為了AI全力催油門！英業達2026年資本支出翻倍創新高

英業達2026年資本支出砸下10億美元，顯見對AI抱持滿滿信心。

英業達集團旺年會今（20）晚於南港展覽館熱情開宴，席開超過600桌。在盛宴開席前，英業達董事長葉力成率領高層一同接受媒體採訪，會中透露，英業達2026年資本支出將一舉突破10億美元，較去（2025）年5億美元直接翻倍，就是因為看好AI未來發展要跟進擴廠布局與設備採購。

英業達集團今（20）晚舉行旺年會，逾6千名員工參加。

2025年堪稱各大廠大嚐AI甜頭的一年，葉力誠就表示，2025年英業達營收持續創新高，AI伺服器營收年增4成，助助英業達站穩AI伺服器供應鏈大廠的位置。展望2026年，他則是預期AI伺服器與雲端解決方案的需求仍會大幅成長，推動英業達能持續成長。

英業達總經理蔡枝安則是透露，英業達2025年AI伺服器將維持2位數成長，以L10（伺服器組裝與測試）、L11（伺服器整機系統）等級的產品為主要動能，而ASIC（特殊應用晶片）則是占AI伺服器比重過半比重。

至於因記憶體缺貨導致的瘋漲話題，幾乎成為各家NB廠近期現身的必考題，蔡枝安回應，記憶體缺貨對AI伺服器出貨影響不大，主因是伺服器客戶都是大客戶，有能力拿到足夠材料、財力也較爲雄厚，對漲價的吸收能力也比較高。

回過頭來看NB產品，英業達坦言，受到記憶體漲價及供料變動，預估2026年出貨量將與2025年持平，且仍須觀察原料供應與價格的實際變化，兩相對比下，態度顯得相對保守。

