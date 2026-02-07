為二戰罹難者下水調查 57歲台籍潛水員作業時意外身亡

日本長生煤礦最近在打撈二戰時沉沒事故的罹難者遺骨，卻驚傳一名57歲台籍潛水員作業時意外身亡，導致相關調查緊急中止。（圖／翻攝自X／livedoornews）

日本山口縣宇部市長生煤礦最近正進行水下調查，為二戰期間於礦坑事故中罹難者的遺骨收容，未料今（7）日傳出憾事，一名來自台灣、年約57歲的潛水員魏姓男子，在參與潛水調查作業時突發意外，經送醫搶救後仍宣告不治，相關調查因此緊急中止。

根據日媒《TBS NEWS DIG》報導，調查負責單位指出，事發當時共有3名潛水員一同下水作業，期間魏姓潛水員突然出現痙攣並失去意識，同行人員隨即發出求救訊號並通報消防單位。於當地時間中午12時20分左右，救護人員抵達現場後，前往煤礦排氣筒「皮亞（Piya）」處進行救援，並於下午1時25分左右將人送上救護車送醫，最終仍回天乏術。

據現場人員轉述，潛水作業約於上午11時30分開始，約30分鐘後，其中一名潛水員率先返回並表示魏姓潛水員出現痙攣狀況。隨後工作人員在皮亞內的減壓站替其進行心肺復甦術，但直到送醫前始終未恢復意識。相關人士也提到，魏姓潛水員所使用的潛水裝備需自行調整氧氣濃度，不排除因設定未完善而影響身體狀況，確切原因仍待釐清。

負責此次調查的民間團體「長生炭礦的水非常を歴史に刻む会」表示，事故發生在遺骨收容前的準備調查階段，對此深感遺憾，也對魏姓潛水員的不幸離世表達哀悼。受事件影響，7日當天的潛水調查已全面中止，後續是否恢復作業，將視相關單位評估結果再行決定。

據悉，長生煤礦於1942年2月3日因海水倒灌而漏水沉沒，造成183人罹難，其中多數為來自朝鮮半島與日籍的勞工。此次調查原訂自事故發生84週年的3日展開，計畫持續至11日，如今卻因意外蒙上陰影，也讓在場的日本罹難者家屬感到不捨，紛紛祈願相關人員平安。

