為亞洲女生量身打造的底妝清單！PRADA、MAKE UP FOR EVER、KAI BEAUTY這幾款真的不浮不厚不失手

亞洲女生挑底妝，能不能貼合膚色、不顯厚重、在濕熱氣候下依然乾淨耐看，都是關鍵點！這一波討論度最高的底妝新品，剛好都抓住了亞洲肌最在意的細節，從高訂時髦氣場到專業彩妝實用度，每一款都有被點名的理由。

PRADA Beauty這顆「莫測藍尼龍氣墊粉餅」一亮相就自帶話題，低飽和的莫測藍外殼本身就是時裝等級的存在，但真正讓人驚艷的是它上臉後的質地表現！粉體走的是輕盈微霧光路線，貼膚度高、不會有亞洲女生最怕的浮粉或卡紋問題，妝感乾淨卻不死白，特別適合混合肌與在意妝容精緻度的人；再搭配品牌獨家的網紗粉撲，連鼻翼、眼下這種容易失手的區域都能自然修飾，看起來像原生好皮而不是「有化妝」。

PRADA莫測藍尼龍氣墊粉餅／2,850元（圖／吳雅鈴攝）

如果你是會在意買底妝時「值不值得現在入手」的人，PRADA這次的買贈也相當有感！從氣墊粉餅到補充蕊，只要達到指定金額，就能帶回莫測藍尼龍收納包、經典三角鏡或香氛針管，整組搭起來完全就是高訂彩妝控會心動的收藏型配置，也難怪一開賣就在櫃上討論度居高不下。

12/20~12/31搶先購入莫測藍尼龍氣墊粉餅或粉蕊任兩件滿5,000元，即可獲贈「PRADA莫測藍精品尼龍氣墊收納包」或「經典三角訂製隨身鏡」(二擇一)，以及「PRADA水印私藏針管香水1.2ml(香氣隨機)」。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

MAKE UP FOR EVER則是直接從專業彩妝師的需求出發，推出亞洲限定的HD SKIN粉無痕全能亮顏粉霜盤！這盤最吸引人的地方在於「一盤多用」，底妝、修容、提亮、腮紅都能依膚況自由調配，色選也特別為亞洲膚色重新訂製，而且粉霜質地延展性高，薄上一層就很有修飾感，新手也能快速完成乾淨底妝，對通勤族或旅行派來說非常加分。

MAKE UP FOREVER粉無痕全能亮顏粉霜盤-亞洲限定／2,800元（圖／品牌提供）

而真正懂亞洲女生底妝痛點的，當然還有KAIBEAUTY！身為底妝專家，品牌這次把重點放在「遮瑕對底妝完成度的重要性」，肌因裸膚遮瑕盤#01自然膚以四款貼近亞洲膚色的裸膚色調為核心，不論是黑眼圈、痘疤、泛紅或膚色不均，都能依位置精準校色，為肌膚融入自然的色溫調節效果，讓遮瑕功力有如神助般輕鬆一抹就OK。

KAI BEAUTY肌因裸膚遮瑕盤#01自然膚／1,380元（圖／品牌提供）

推薦搭配一起使用的高訂無痕遮瑕刷與高訂精細遮瑕刷，更是讓遮瑕難度再下修！無痕遮瑕刷#C01是一字型平刷頭結合側鋒雙V型立體幾何切角方便精準上色；精細遮瑕刷#C02則是專攻細微點狀與線狀的細小瑕疵，像是雀斑、血管絲都能放心交給它，不論是大面積修飾與局部精準處理，KAIBEAUTY的遮瑕盤+遮瑕刷組合就是妳的底妝「加分神器」。

KAI BEAUTY高訂無痕遮瑕刷#C01／680元、高訂精細遮瑕刷#C02／680元（圖／品牌提供）





