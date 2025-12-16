為亡父獻上「最難唱的一首歌」 白安北京開唱情緒潰堤
白安推出新專輯《星期八》後，隨即展開「路邊野餐」新專輯巡迴演唱會，繼台中首場圓滿落幕後，演出規模原汁原味帶往各地，與歌迷一同打造結合電子音樂與舞動氛圍的派對現場。上週末，她前往北京、上海開唱，以嶄新的電子音樂面貌，陪伴歌迷度過寒冬時光。
白安抵達北京當天，恰巧遇上入冬後的第一場雪，零下三度的低溫讓向來怕冷的她全身包緊緊，只露出一雙眼睛笑說：「太冷了，把我自己包起來！」演出前，她走進銀白世界散步，雪景觸動靈感，情不自禁哼唱新歌〈雪人〉，也為這趟北京行增添浪漫色彩。
北京場演出中，白安將為巡演量身打造的「星期八幻彩DJ台」與空氣沙發完整搬上舞台，以DJ身分重新詮釋〈尋找精靈〉、〈麥田捕手〉、〈不聽〉、〈我只想在乎我在乎的〉等經典歌曲，展現電子編制下的全新聽覺風貌。她感動表示，一抵達北京就遇上初雪非常幸運，也特別感謝歌迷冒雪前來支持。當晚更首次演唱翻唱自范曉萱的〈雪人〉，在飄雪夜晚送上應景選曲，氣氛格外動人。
結束北京低溫洗禮後，白安隔日轉往上海演出，做足保暖準備登台，沒想到唱到一半卻笑喊「真的好熱」，幽默互動逗笑全場。上海站除了新專輯《星期八》多首作品外，她也加碼演唱〈所愛之初〉，讓歌迷驚喜不已。
演唱寫給過世父親的〈我該用什麼才能留住你〉時，白安情緒湧上，忍不住落淚，坦言這是演出時最難唱的一首歌。台下歌迷貼心遞上衛生紙，並以溫暖回應安慰她，讓白安在感動中破涕為笑，也為演出留下難忘畫面。
