為京華城案賠光千萬退休金 柯文哲證實：陳佩琪正在找工作

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭北檢求刑28年半，目前以7000萬保釋金交保中。柯文哲妻子陳佩琪昨天發文透露將在年後尋找工作。對此，柯文哲今（2）日證實，陳佩琪將找工作一事，並且還笑說現在最恨民進黨是陳佩琪，所以也勸她趕快去工作，不要整天寫臉書。

陳佩琪、柯文哲。（圖／陳佩琪臉書）

柯文哲今天赴立法院與民眾黨團進行晨會，會後受訪時被問到，陳佩琪昨發文透露年後找工作，是否家中出現經濟問題。對此，柯文哲起初表示私人問題不應浪費大家時間，但還是透露自己面臨的財務壓力，包括交保金7000萬元、監察院罰款240萬元並沒收5579萬元、地檢署起訴罰金5000萬元、被沒收政治獻金6000多萬元、木可被查封3800萬元、眾望基金會800萬元。

柯文哲證實因京華城案讓他出現財務壓力。（圖／柯文哲臉書）

柯文哲進一步指出，除了上述金額外，還有律師費支出，且不只有一件訴訟案件，過去還曾控告鍾小平。他苦笑稱，自己跟陳佩琪說過，大家都是唸過數學的人，「N趨近無限大，N+1等於N」，所以好歹要賺一點生活費。柯文哲強調，陳佩琪「很努力在找工作」，證實妻子確實有求職計畫。

除此之外，柯文哲稍後拜訪國民黨立院黨團時也直言，面對民進黨的攻擊，每天被打、被修理還要心存善念很困難，即使自己可以忍受，但身邊的人沒有辦法，「所以現在最恨民進黨的不是我，是陳佩琪，所以我現在也勸她趕快去工作，不要整天寫臉書，找工作才有錢付律師費」。

