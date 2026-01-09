為人工生殖法奔走！ 柯文哲立院拜會韓國瑜盼藍營幫忙

台北市 / 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲今(9)日來到立法院拜會院長韓國瑜，要爭取藍營支持立委陳昭姿力推的人工生殖法。人工生殖法修正草案遲遲沒能送出委員會，主要就是代理孕母相關條文朝野分歧，受到綠營立委反對。但眼看民眾黨不分區立委的兩年大限就要到了，陳昭姿卻說自己簽的是代孕條款而非兩年條款，引起黨內爭論。對此，前黨主席柯文哲說確實有答應讓她推行。

立法院長韓國瑜VS.前民眾黨主席柯文哲說：「我這正要去樓下要恭迎您耶。」一見到柯文哲韓國瑜很熱情，握住手連晃好幾下，對比之下柯P很淡定，立法院長韓國瑜說：「祝福柯文哲，柯市長，新的一年馬上幸福。」拿著立院最新春聯合影，院長副院長親自贈禮，看看旁邊民眾黨立委陳昭姿也在場，因為柯前主席這次的拜會與她很有關。

前民眾黨主席柯文哲說：「今天是特別為了這個人工生殖法，拜託韓國瑜院長，這個先通過，以後有爭議的那個再慢慢討論。」替陳昭姿叫屈，但同時也坦言有爭議，人工生殖法掀起朝野爭論，包含行政院所提出的在內共有20個修法草案，其中藍白黨團所提出的都有，以「代孕生殖之施行」為名增訂的代孕專章，也就是代理孕母相關條文，而行政院通過的新版修正草案，適用滿18歲單身女性及已婚女同志配偶，但脫鉤代孕相關條文，8日的衛環委員會中，民進黨立委們也主張代孕因為具有爭議，仍待社會凝聚共識。

陳昭姿力推的法案遲遲未能送出委員會，但眼看民眾黨不分區立委的兩年大限就快到了，她表示自己沒有簽兩年條款，而是代孕條款，還傳出黨內其他立委對這番話頗有微詞，前民眾黨主席柯文哲說：「台灣民眾黨有兩年條款，但是我也有答應陳昭姿說，要讓她完成這個法案。」

民眾黨主席黃國昌說：「決議的內容就是維持兩年條款，除非創黨主席柯文哲另有指示，就是白紙黑字，再當也是當到2028年，2028年一定要下來。」這言下之意，也就是如果陳昭姿，畢生心願遲遲未能實現，很可能成了「兩年條款」的例外，屆時如果黨籍立委請辭獨留陳昭姿，黨內恐怕有不同聲音。

