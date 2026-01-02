為人工生殖法拜會國民黨團 柯文哲直言：已經火燒屁股

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（2）日前往立法院會面各黨立委，遊說人工生殖法修法。柯文哲上午前往國民黨團，致詞時說，這法案是他對陳昭姿的承諾，以為沒有什麼困難，竟然搞了2年，已經火燒屁股了，今天特別來拜託大家。國民黨團總召傅崐萁則說，雖然柯文哲受到非常偏頗的司法追殺，但這段期間，國民黨及民眾黨為台灣貢獻的腳步從來沒有停止，在柯文哲的指導、黃國昌的帶領下，藍白密切合作，一起發揮監督力量。

柯文哲、民眾黨團成員拜會國民黨團。（圖／方炳超攝）

柯文哲今天上午與民眾黨團總召黃國昌、黨團立委赴國民黨團拜會。傅崐萁致詞時說，雖然柯文哲受到非常偏頗的司法追殺，但這段期間，國民黨及民眾黨為台灣貢獻的腳步從來沒有停止，在柯文哲的指導、黃國昌的帶領下，藍白密切合作，一起發揮監督力量，而相信今年選舉，一定會獲得最大的勝利，再來就是2028光復台灣，讓大家回到中華民國的懷抱，結束清德宗元年、讓他退位，讓民主正常發展。

柯文哲則說，之前陳昭姿要推這個法案的時候，他認為沒有意識形態，應該沒有什麼困難，但因為他去坐牢一年，這也是他對陳昭姿的承諾，沒想到竟然搞了兩年，已經火燒屁股了，今天特別來拜託大家。

而柯文哲在拜會完國民黨團之後，稍晚將拜會各別藍委，以及民進黨團總召柯建銘等人。



