為什麼《GTA6》的人物這麼真？前R星動畫師解析：關鍵在1個物理技術

預計在今年底發售的 3A 大作《GTA6》（俠盜獵車手6）技術到底有多強？近期由前 RockStar Games 的動畫師 Mike York 解析《GTA6》預告裡備受討論的「身體抖動／軟組織物理效果」究竟是如何運作的，也進一步揭露 R 星在角色動畫與物理模擬上的技術取捨。

預告中的人物動作與身體抖動都相當自然（圖源：GTA6）

根據 Mike York 的說法，《GTA6》中每一名角色，從主角到背景 NPC，底層都建立在一套「骨骼系統」之上。這些骨骼並非實體，而是由數學節點構成、彼此具備層級關係的結構，用來規範角色模型能如何移動。像是脊椎連接肩膀、肩膀再連到手臂，這正是動畫師能製作出走路、轉身、揮手等基本動作的核心。

廣告 廣告

真正讓畫面看起來「不像動畫，而像真人」的關鍵，在於 R 星並未止步於傳統骨骼動畫。《GTA6》在主要骨架之外，額外加入了用於模擬軟組織的「物理骨骼」。這些骨骼不需要動畫師逐幀調整，而是交由物理系統根據角色的移動狀態即時計算，自動產生自然的晃動與回饋。

他舉例指出，在第二支預告中，女主角露西亞走在遊艇甲板上的畫面，實際上同時存在兩套運作機制。角色的行走動作，仍是由動畫師事先製作好的標準動畫；但在這之上，負責軟組織的物理骨骼，會依照角色的速度、慣性與重力，動態計算身體該如何自然擺動。這些運算全部由 RAGE 引擎 即時完成，而且不是只針對單一角色，而是畫面中所有人物同時進行。也因此，當預告中出現沙灘上數十名 NPC 同時活動、每個人都有細膩身體反應的畫面時，背後其實是主機在每一秒內，對大量角色持續進行高密度的物理計算。

不過，《GTA6》並非所有物理效果都完全即時計算。Mike York 也提到，R 星同樣使用了「預計算」的布料模擬技術。所謂預計算，是在開發階段就先完成物理運算，並將結果直接寫進動畫中。他推測，這正是為什麼預告裡露西亞的裙子，不論動作多大，都能維持流暢且穩定的自然表現。

這種「預計算結合即時物理」的混合設計，雖然在技術上極其複雜，卻能同時兼顧兩種需求。一方面，在過場動畫與敘事鏡頭中，角色能呈現近乎電影等級的精緻效果；另一方面，一旦進入玩家操作、狀況變得不可預測，物理系統又能即時接手，對各種突發行為做出自然回應，避免畫面失真或破壞沉浸感。

Mike York 也坦言，過去《GTA》系列並非沒有嘗試軟體物理，但不論是複雜度、精細程度，或是套用到的角色數量，都無法與《GTA6》相比。這一代幾乎是全面升級，將角色物理推向系列新高點。

這樣的技術取向，也被外界認為是《GTA 6》在主機平台上，以 30 FPS 作為目標幀率的重要原因之一。當同一時間需要處理大量高精度角色的即時物理運算，再加上光線追蹤、AI 行為、環境模擬等系統，同步運作本身就對效能提出極高要求。對 R 星而言，選擇較低但穩定的幀率，換取整體世界的真實度與沉浸感，顯然是經過權衡後的結果。