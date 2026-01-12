為什麼「多數硬幣都是圓的？」中央銀行揭原因：簡化商業交易

你知道為什麼大多數硬幣都是圓形的嗎？中央銀行分享，現在全球流通中的硬幣大多是圓形設計，其實並非巧合，背後原因和有助於簡化商業交易、儲存、自動化處理及計數流程有關，另外，圓形硬幣比其他形狀的硬幣更不易磨損，且較容易進行大量生產。

中央銀行在臉書發文分享，現在全球流通中的硬幣大多是圓形設計，其實並非巧合，而是藏有許多巧思；世界上最早的圓形硬幣約出現在西元前7世紀晚期，地點為今日土耳其西部的呂底亞（Lydia）王國。當時人們將金屬加熱至熔融狀態，使其自然形成球狀，再取出來敲打鑄造，因此當時硬幣之所以呈現圓形並非出於設計考量，而是物理法則下的自然結果。

至於現在全球流通中的硬幣也大多是圓形設計，主要和圓形硬幣比其他形狀更容易滾動、堆疊與分類，有助於簡化商業交易、儲存、自動化處理及計數流程有關，此外，圓形硬幣比其他形狀的硬幣更不易磨損，且較容易進行大量生產。日本造幣局另提及，使用自動販賣機購買商品時，將圓形硬幣投入投幣孔也更加方便。

不過中央銀行也補充，除了圓形硬幣之外，全球仍有各種不同形狀的硬幣，例如英國的20便士、50便士是七邊形，而1英鎊則是十二邊形。

很多人也好奇，硬幣邊緣為何會出現規則的刻痕，對此中央銀行解釋，最初為了解決「剪邊幣」（clipped money）的問題。中央銀行表示，在貴金屬貨幣盛行的年代，硬幣本身的價值來自其所含的金、銀等貴金屬，不肖人士會從硬幣邊緣偷偷削去少量金屬，累積後再行熔煉牟利。這種「硬幣剪邊」（clipping）的行為在過去屢見不鮮，隨著時間推移，市場上逐漸充斥著邊緣被削、實際價值不足的硬幣，損及商品貨幣的幣信。

為了遏止硬幣被剪邊氾濫的問題，英國國王威廉三世（William III）統治期間，推動了一系列貨幣改革。1696年，時任英國造幣局局長牛頓（Isaac Newton）主導「大重鑄」（Great Recoinage），回收舊制手工敲鑄銀幣，且首次在制度層面全面採用機器鑄幣技術，並在硬幣的邊緣刻上規則的刻痕，使剪邊行為無所遁形，貨幣秩序也因此逐漸恢復。

中央銀行指出，時至今日，流通中的硬幣多已不再以貴金屬製成，但邊緣刻痕仍被保留下來，成為防偽、協助辨識的重要特徵；不過，有些面額較低的硬幣，因鑄造成本考量，就沒有在邊緣刻痕，例如1美分、5美分；1分歐元、2分歐元、5分歐元；1日圓、5日圓、10日圓（1951~1958年除外）等硬幣，都是採光邊設計。

撰稿：吳怡萱




