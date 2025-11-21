為什麼「日夜溫差會這麼大」？氣象署曝原因：和輻射冷卻有關

日夜溫差大是冬天的常見特徵，部分地區白天體感稍涼，到了清晨溫度卻溜滑梯，突然變得冷颼颼，對此中央氣象署表示，原因和輻射冷卻有關，常發生在空曠的郊區，也提醒民眾，這周末以及下周東北季風影響的時候，中南部地區只要雲少、無風的夜裡，務必要注意溫度轉涼很快、日夜溫差大的情況；家裡若有年長者、嬰幼兒等體溫調節能力較弱族群，更是要提高警覺。

氣象署在臉書發文，表示時節進入秋冬，冷空氣南下，但有時體感卻不是整天都一樣冷，而是白天時感覺稍涼、不到酷寒，但一到清晨溫度卻驟降，甚至會出現如攝氏12、13度等冷氣團來襲下才會出現的數字，對此氣象署解釋，日夜溫差會這麼大，原因和輻射冷卻有關。

氣象署說明，輻射冷卻作用明顯的條件包括：

夜空晴朗無雲，地面發散之輻射熱直抵高空、逸散，具體來說，就如同睡床上沒蓋被，體溫往外一直散、一直冷一般。

地表風弱，冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷。

通常輻射冷卻在空曠的郊區最明顯，因為都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就弱一些。因此氣象署也特別提醒，這周末以及下周東北季風影響的時候，中南部地區只要雲少、無風的夜裡，務必要注意溫度轉涼很快、日夜溫差大的情況；家裡若有年長者、嬰幼兒等體溫調節能力較弱族群，更是要提高警覺。

氣象署指出，明天、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；下周一（24日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼。

撰稿：吳怡萱