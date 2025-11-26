為什麼「馬克杯是交換禮物地雷？」過來人分析原因

聖誕節將至，許多民眾已經開始物色交換禮物，有網友分享，對很多人來說，馬克杯是交換禮物中的雷王等級，甚至不少人會直接禁止大家送馬克杯，對此原PO坦言無法理解，忍不住好奇其他網友的想法。

有網友在論壇Threads發文，表示對很多人來說，馬克杯是交換禮物中的雷王等級，甚至不少人會直接禁止大家送馬克杯，對此原PO坦言十分不解，認為馬克杯用途多元，在日常生活中也十分實用，忍不住好奇馬克杯被大家嫌棄的原因。

不少網友表示「哇，我覺得馬克杯很好送欸」、「我好喜歡馬克杯」、「不會啊，不好看的拿來當筆筒，或者擺爐灶旁邊豎湯勺，家有養手賤貓的人常常轉身離開一下杯子就被撥到地上去了」。

也有網友分析原因「有交換過一對馬克杯，結果兩個裝水都會漏根本沒辦法用」、「因為已經八百個馬克杯了」、「會不會因為是馬克杯太常被拿來當交換禮物的選項，所以才會變成很雷的交換禮物」、「馬克杯沒有問題，問題是審美和數量」、「馬克杯公司放一個、家裡放一個，也不容易壞（除非摔破～） 漂亮的可以等下次，不好看的就真的很尷尬」

「因為大家一定都有馬克杯，沒有收到禮物的驚喜感，一個人也不需要那麼多馬克杯 （還不是自己挑的）」、「因為一個杯子可以用好幾年，但每年N次交換禮物、活動獎品什麼的都有馬克杯，太多了，再長五張嘴也用不上」、「因為已經很多馬克杯了」、「馬克杯本身不廢，廢的是收到第十個馬克杯的時候」、「杯子不符合審美／已經收到很多了，想當年玩過天堂地獄，結果兩個開出來都是馬克杯，區別就...一個是精品餐具品牌，一個醜到難以理解」、「我的原因是太多杯子，而且收到的杯子通常都很醜」。

撰稿：吳怡萱



