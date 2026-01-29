為什麼中國將英國首相施紀賢來訪視為更大整體的一部分？

施紀賢是八年來首位訪問中國的英國首相。 [Reuters]

冬天的北京並不總是一個友善的地方。

刺骨的寒風自北方吹來，將城市的湖泊與河流瞬間凍結，只有具備最強的靈魂才敢跳進冰冷的水中。

然而，在過去兩個月，世界各地的領袖卻紛紛接受邀請，前往這座中國的首都。

法國、韓國、愛爾蘭、加拿大和芬蘭的領導人接連訪華，德國總理預計下個月到訪。

現在，加入這股直奔北京潮流的西方領導人還有施紀賢（Sir Keir Starmer），他是八年來首位訪華的英國首相。

他似乎已確保會受到熱情款待，尤其是在英國近日批准中國「超級大使館」規劃之後。

廣告 廣告

中國官員此前已警告他們的英國同行，在此問題解決之前，不會宣布首相的訪華行程。

但如今雙方都準備好坐上談判桌，對英國而言，數十項新協議正待敲定以促進國家經濟。

「如果雙方能夠推進一個合理的貿易關係，那本身就是一項成就。」倫敦智庫查塔姆研究所中國與亞太項目高級研究員于潔博士說。

其中一個重要問題是，中國在多大程度上將施紀賢等人的訪問視為更大地緣政治洗牌的一部分？而它認為自己能與英國走得多近？

卡尼的「開路者」角色

對中國而言，這是魅力攻勢的一部分，希望有些國家開始把北京視為一個穩定、可預測的合作夥伴——這與美國形成對比。

這似乎對加拿大總理卡尼（Mark Carney）奏效了，他本月稍早訪問了北京。他成為其他世界領袖的「開路者」，前往中國並宣布要與北京建立「新的戰略夥伴關係」。

甚至在達沃斯發表演說之前，卡尼就在中國首都告訴記者，全球秩序正處於一個「破裂點」。

卡尼在北京訪問期間宣布與中國建立「新的戰略夥伴關係」。 [Bloomberg via Getty Images]

對於中加關係而言，這是一次戲劇性的逆轉，兩國關係已經冰封了十年。對中國國家主席習近平而言，這是悅耳動聽的消息。

然而，美國總統特朗普威脅，如果卡尼與中國達成貿易協議，美國將對加拿大徵收100%的關稅。

來自華盛頓的訊息似乎很清楚：如果你和一個超級大國做生意，就可能招致另一個超級大國的憤怒。

施紀賢的微妙平衡

施紀賢已試圖迴避這顆地緣政治地雷。在登機前，他明確表示不會在美中之間選邊站。

一些分析人士認為，中國對於自己能否在所謂的英美「特殊關係」中挑起裂痕，應該是非常冷靜且清醒的。

施紀賢（2024年G20峰會上與習近平同框）表示，英國不會在美國與中國之間選邊站。 [Getty Images]

「北京會保持現實，」于潔說，「而不是認為自己能把英國從美國那邊拉開。」

曾被稱為英中關係「黃金時代」的那段時期，如今已演變成施紀賢所形容的「冰河時期」。

但在必須面對如此多複雜難題的情況下，全面恢復舊日關係並不太可能——更現實的說法，這標誌著外交關係緩慢解凍的開始。

逝去的美好時光

在北京靠近天安門廣場的傳統街區，一家位於胡同的溫暖酒吧裡，兩個揚聲器裡傳出凱爾特風笛明亮而尖銳的聲音，王博偉正倒著一杯深褐色的艾爾啤酒。

在過去20年間，像他一樣曾在英國求學的中國人多達百萬，而他的留學歲月可追溯到兩國所謂的的「黃金時代」。

「啤酒對我來說就是一切。」他小啜一口，對我這麼說。這是他在格拉斯哥創立的精釀啤酒廠弦外之音（Overtone）釀造的第一批艾爾啤酒。

「15年前，我在蘇格蘭讀書時就想：嘩，英國啤酒這麼好喝！未來我一定要把它帶回中國。」

而如今，他真的做到了。

這款啤酒如今已成為一種跨文化的艾爾啤酒：在格拉斯哥的約克區（Yoker）釀造、然後運往中國，供應北京的一家酒吧——店內一台大螢幕播放著電影《勇敢的心》（Braveheart）的片段，另一邊的螢幕則播放著《伊莉莎白一世》。

產自格拉斯哥的啤酒如今在天安門廣場附近也能喝到。 [BBC]

「黃金時代」中最具代表性的照片，是 2015 年時任英國首相卡梅倫（David Cameron）與中國主席習近平在鄉村酒吧「野貓穀村的鐵犁」（The Plough of Cadsden）一同喝著啤酒、共享炸魚薯條的畫面——當時英國正大力主張與中國建立更緊密的經濟關係。

但如今，對英國而言，這樣的場景已難以想像。英國正試圖在其商業需求與安全顧慮之間取得平衡。

中國仍被英國視為重大的國家安全威脅——情報機構持續對間諜問題與竊取知識產權發出警告。此外，對於那些逃離中國、試圖把英國當成避風港與新家的中國公民而言，威脅亦從未停止。

從中國的角度來看，那次會面後的11年間，它的經濟實力已大幅提升。

2015年訪英期間，習近平在鄉村酒吧與時任英國首相卡梅倫共飲啤酒。 [Getty Images]

于潔說，想回到新的「黃金時代」是「一廂情願」。

「自從所謂的『黃金時代』被提出以來，北京與倫敦之間的經濟實力對比已經發生了劇烈變化。如果雙方能在一個合理的貿易關係上向前推進，那已經是很大的成就。」她說。

與他初次見到施紀賢的前任文翠珊（Theresa May；特雷莎·梅）和卡梅倫時相比，如今的習近平在會面時更加自信。

去年中美爆發針鋒相對的貿易戰後，中國正處於高位。

該衝突於去年十月中美領導人在韓國會面後達成休戰，但習近平會認為，他已向美國以及全世界展示了各國究竟有多依賴中國製造。

目前，中國生產全球約三分之一的商品，處理了全球逾九成的稀土礦物，並生產約60%至80%的太陽能板、風力發電機與電動車。

這使中國對世界上許多國家都擁有真正的影響力，包括英國。

而且，如果某個國家說了或做了北京不喜歡的事，中國往往會迅速將這種影響力武器化。

過去，它曾對各國徵收關稅、停止採購，或暫停出口關鍵產品。

過去十年，韓國、澳洲、日本和加拿大都曾感受過北京的憤怒。

另一種關係

如果不能回到黃金時代——那至少能迎來一次「黃金機會」嗎？

「我認為這次訪問能成行非常重要。」英中貿易協會中國區總裁趙湯（Tom Simpson）在北京的辦公室裡告訴我。

「中國是英國的第三大貿易夥伴。英國向中國出口約450億英鎊的商品與服務。這對英國來說是極為重要的市場。我認為這次訪問確實能強化英國企業在中國投資的信心，也讓中國企業更願意赴英國投資，並促進整體的英中貿易關係。」

但來自上海外國語大學的高健教授則關注，施紀賢說要與中國接觸，卻沒有採取任何行動。

「在過去兩年，他對中國所做出的承諾並沒有兌現。」他說。

「一切都依然平淡無奇。」

中國的分析人士也提出另一項憂慮：現任英國首相的任期可能不會太長。

「我對英國的國內局勢判斷相當負面，」他說，「請原諒我使用這個詞，但看起來就是一片混亂，而工黨的前景也岌岌可危。」

回到胡同裡的那家酒吧，一群剛完成自行車之旅的荷蘭遊客進來取暖、點了一杯啤酒。他們是由一家名為「我們的北京」（Our Beijing）的英國旅遊社帶領的。

他希望這次訪問能為更多英國遊客免簽證到訪中國打開大門。目前，英國護照持有人仍需申請特別簽證才能入境中國。不過，北京如今已對70個國家豁免簽證，而英國希望能被加入到這個名單。

「如果你不親自來看看中國，你永遠不會真正了解。我正拼命地想讓更多人真正體驗我、我的太太和朋友們愛上的那個北京——我知道這聽起來很俗氣，但這是真的。」領隊的多姆（Dom）說。

中國是一個幅員遼闊的國家，既充滿機會也暗藏危機。

但至少在這個冬天，那些裹緊衣物、踏上前往北京旅程的人——包括施紀賢——都相信這趟旅程是值得冒的風險。

但就目前而言，施紀賢和其他一些冒著嚴寒在這個冬天前往北京的人認為，這趟旅程是值得冒險的。