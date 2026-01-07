為什麼中國歷代都「不吞併朝鮮」？揭開歷史課本沒說的4個原因

國際中心／唐家興報導

在古代亞洲的版圖上，強盛的中原王朝曾鐵騎西征荒漠、南抵雨林，卻唯獨對僅一江之隔的朝鮮半島「點到為止」。這片土地究竟藏著什麼秘密，讓無數開國皇帝在征服蒙古高原後，卻選擇轉身收手？

【原因一：地形貧瘠，吞併反成沉重包袱】

朝鮮半島多山、平原狹小，可耕地有限，加上氣候寒冷，糧食生產長期不足，人口規模也難以擴張。歷史上，朝鮮多次在災荒年間面臨糧食危機。

對中原王朝而言，吞併這樣的土地，不僅無法帶來足夠的經濟回報，反而要投入大量人力、糧食與軍事資源維持統治。從治理成本來看，這是一筆「算不過來的帳」。

【原因二：朝貢體系，比直接統治更有效】

中國古代並非一味追求領土擴張，而是建立以中原為核心的朝貢體系。朝鮮自古便是中原王朝的重要藩屬國，定期進貢、承認宗主地位，卻保有高度自治。

這樣的關係，讓中原不必付出軍事與行政成本，就能換得邊境穩定與政治影響力。相比血戰征服，一個「聽話又守規矩」的朝貢國，顯然更划算。

【原因三：連東北都難控，更遑論整個半島】

即便在統一王朝時期，中原對東北地區的實際掌控也常流於名義，地方治理力有限。朝鮮半島距離更遠、地形更破碎，地方勢力與自主性又強，中央政權難以真正深入控制。在這種情況下，吞併朝鮮不只風險高，還可能拖垮國力，成為戰略上的負資產。

【原因四：文化高度親近，沒有「非打不可」的理由】

與越南、緬甸等地不同，朝鮮長期主動向中原靠攏，從文字、禮制、服飾到思想體系，幾乎全面承襲中華文化。對中原王朝而言，朝鮮更像是一個文化上的「自己人」。既忠誠、又不具威脅性，強行征服不但缺乏正當性，還可能引發內部反感，質疑為何要對這樣的「弟弟國家」動武。

【歷史選擇的真相：不吞併，是最理性的決定】

綜合來看，朝鮮半島「遠、貧、難治、卻高度忠誠」，對中原王朝而言，幾乎沒有值得冒險吞併的理由。與其耗費國力征服一塊回報有限的土地，不如維持既有秩序，換取長期穩定。

也正因如此，從早期王朝到後世帝國，中國歷代選擇了同一條路：不吞併朝鮮，反而成了最精明、也最現實的歷史選擇。

