為什麼中國一定要禁槍？ 1993年慘劇：兩村火拼，連「砲兵團」都有

大陸中心／唐家興報導

「馬田村與井崗村大械鬥」兩村火力強大，連「砲兵團」都有，這起慘烈事件直接催生了1996年中國《槍枝管理法》的頒布。（圖／翻攝自百度百科）

許多人好奇「中國為什麼禁槍」？時間回推到1993年，湖南郴州永興縣爆發了史上最慘烈的「馬田村與井崗村大械鬥」。這場衝突因豬油買賣糾紛而起，卻演變成動用土砲、地雷、手榴彈的正規戰爭。兩村村民不僅挖掘戰壕、修築掩體，甚至出現專業的軍事戰術，火光沖天導致京廣鐵路被迫中斷，這起慘劇也成為中國鐵腕禁槍的轉捩點。

【世仇恩怨百年不化！從「土地糾紛」燒到「宗族尊嚴」】

這場悲劇的根源可追溯至清末與民初。馬田村（以劉姓為主）與井崗村（以李姓為主）因土地界線與水源分配積怨已久，1928 年更曾發生過慘烈的流血衝突。長年以來，兩村互不通婚，甚至在街上偶遇都會互相唾棄。

1993 年 9 月，導火線僅僅是因為一名馬田村村民在販賣豬油時遭井崗村人毆打並搶走貨物。這件看似平凡的小事，瞬間點燃了埋藏百年的炸藥桶。兩村立刻發動「全村總動員」，成年男性紛紛放下鋤頭，拿起了私藏已久的武器。

【中國禁槍原因】民間武力太強！村莊竟有「砲兵團」

這場衝突最令人震驚的不是人數，而是其專業的軍事水準。這場被戲稱為「馬井格勒戰役」（仿效史達林格勒戰役）的衝突，讓高層驚覺民間武力已失控。當時兩村村民洗劫煤礦炸藥庫，自行改裝出95門土砲與砲車，甚至還有成千上萬的土製手雷。甚至，馬田村也動用了多年未曾啟用的火砲和迫擊砲，連「砲兵團」都出來了，戰鬥規模也愈演愈烈。

更驚人的是，村裡的老兵帶領年輕人組成「突擊隊」，戰鬥中竟然出現了抗美援朝時期的「三三制」進攻戰術，步兵在土砲掩護下進行爆破突擊。威力大到連前來調停的派出所都無法靠近，現場宛如二戰戰場。

【驚動中央出動直升機！1993年慘劇換來最嚴禁槍令】

眼看衝突一發不可收拾，中央最後緊急調派1000多名武警，甚至出動直升機在高空投擲催淚彈與煙霧彈，才勉強平息這場混戰。

場戰鬥造成了數百人死亡。那這些槍枝和彈藥到底是從哪裡來的呢？事實上，大多數武器和彈藥都是解放戰爭時期遺留下來的，或是當時民眾收集的：事後，軍警在村內搜出的武器清單令人頭皮發麻，光是土砲就足以武裝一個團。

這起慘烈事件直接催生了1996年《槍枝管理法》的頒布，中國從此進入「最嚴禁槍時代」，就是要確保類似的「村級戰爭」不再上演。

