為什麼交易越多賺越少？6萬人實證看懂巴菲特「致富鐵律」：有錢人不會賣掉會生蛋的母雞





編按：多數人以為投資成功靠的是精準進出與頻繁操作，但愈來愈多研究與頂尖投資人的經驗卻指向相反答案——動得越多，反而賺得越少。從股神巴菲特的紀律心法，到長期數據驗證的交易研究，都揭示了同一個關鍵：真正拉開財富差距的，不是預測市場的能力，而是控制自己出手次數的定力。

投資好，就不亂碰

股神巴菲特的師父班傑明．葛拉漢留有一句名言：「每個投資人最大的敵人，是自己。」

根據一篇2000年發表的論文顯示，投資頻率和報酬呈現負相關。這件事金融業界也非常清楚。該論文的標題是「交易對財富帶來不良影響」。

研究人員在1991年2月到1997年1月為止的六年間，針對在某家券商投資的66465名投資人，驗證了每月的交易平均次數（範圍是0到5次）對年投報率之間的影響。

結果顯示每月交易一次的人投報率是17.9％，而交易達5次的人投報率最低，只有11.4％。

換句話說，交易應該控制在最小範圍，投資後一直頻繁交易的話，只會讓報酬減少。

投資應按照馬斯洛的需求層次理論

我任職於證券公司的時代，進行了各種投資想增加資產。我先從外匯保證金交易開始，因為能靠槓桿以小博大，而且還能用智慧型手機24小時交易。

剛開始順利獲利了。但我交易的時間越來越多，看手機的次數也增加了，最後甚至還在床鋪旁邊擺了桌上型電腦，一晚起來5次調整部位，度過了一段悲慘的生活。最後我的投資報酬慢慢減少，反而虧了一大筆錢而不玩了。

好不容易排好的酒杯塔，隨便亂碰可能會讓裡面的價值溢出來。

所以打造好自動分配投資金額的系統後，基本上就不要再去碰它了。

規則3不提取

在步驟6的章名頁，我引用了股神巴菲特的一段話：「投資有兩個規則。第一條規則：永遠不要虧損。 第二條規則：永遠不要忘記第一條。」

讀了這句話，各位怎麼想？是不是覺得「這不是廢話嗎」？

這句話真正的含意是：「想增加資產，就不要動到本金」。

假設本金是一隻母雞，就不能吃掉或賣掉那隻母雞生的蛋。要把生下來的蛋孵成小雞，等牠長大變成母雞生蛋之後，才能吃掉或賣掉那顆蛋。

成功的投資家都是這樣避免損失。有錢人不會賣掉會生蛋的母雞。

比方說你手上有投資本金30000元，巴菲特主張這30000元你不能亂用。

如果30000變成了15000，就是少了50％。要讓15000再次變成30000，投報率必須要有100％才行。換句話說要取回失去的部分，必須要花兩倍的努力。

所以不只是巴菲特，一流的投資家都會告訴你「不要動到本金」。

有錢人其實不太常花錢。那如果30000元的本金因為年獲利10％而增加了3000元，你可以用這3000嗎？答案是不行。

如果這3000元再創造出300元，你才可以自由花費這300元。 換言之，不要花掉本金創造出的報酬，要用那筆報酬再次創造報酬，這就是投資的原理。

想動用一筆錢時，不要動用到本金

每年做一次再平衡

我在「必須嚴守的三大規則」中提到「不提取」，意即「打造好自動分配投資金額的系統後，基本上就不要再去碰它了」。

當然，這不表示你這輩子都不需要做任何修正。

必須一年或半年做一次再平衡（Rebalance）。但再平衡各位不用想太多，只要依照規則機械式進行即可。

例如活用確定提撥年金，照185頁推薦的傳統指數型基金組合進行投資時，我來說明一下該怎麼做再平衡。

你要做的，就是重置四大指數型基金的金額比例。

請回想一下我推薦的傳統指數型基金投資組合。 初始的投資比例是30％美股、55％國債相關、10％黃金相關、5％大宗商品相關，對吧。

這個投資組合經過一年半載後，理當會出現有獲利或虧損的部分，使得金額跟當初的比例不同。

所以要把增加的部分賣掉，減少的部分補滿，讓整體的金額比例回歸初始。

「咦？要賣掉賺錢的去買賠錢的？」你不需要去思考這個問題。

現在上漲的肯定會開始下跌，下跌的部分只要有通膨存在，就勢必會再次上漲。特別是日本政府已明確表示要推動通膨，所以在對的時機買相對便宜的資產，可說是一種鐵則。

這個再平衡，一言蔽之就是「逢高脫手，逢低買進」。

所以請不要想太多，抱著平常心重置資產的比例吧。這就是再平衡。

說一個有趣的題外話，據說在上過投資講座的人當中，越南人的績效是全球第一。因為越南人花了自己半年的收入去參加投資講座，所以會非常想回本。 甚至會有人抱著「沒靠這場講座找到一條出路我就完了」的心情來參加，所以聽到我說「照這個比例分配投資金額，一年只要做一次再平衡就好」，很多人都會乖乖聽話。所以越南人在投資講座後的報酬率才會比較高。

想太多反而會中招。聽從媒體或他人的資訊只會受人擺布。

一年做一次再平衡，也就是將投資的額度重新配置成我推薦給各位的投資比例，然後放著不管。這才是最好的方法。

（本文摘自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法：6步驟打造資產自動增值系統，通膨時代也能財務自由》樂金文化出版，米安．薩米著）





