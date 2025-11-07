為什麼人會感到「不爽」？精神科醫揭真相：只是「沒活出真正的自己」
生活難免會有讓人感到「不爽」的時候，該如何面對這些情緒呢？日本精神科醫生水島廣子於《遠離！傷人傷己的情緒風暴》一書中，從精神醫學的角度出發，針對憤怒、焦慮、悲傷、不爽等7大負面情緒，提出簡單易行的情緒管理方法，幫助讀者看懂情緒背後的訊號，從容應對各種人際困擾。以下為原書摘文：
為什麼會感到「不爽」？
人會不爽的原因非常多。有時是因為下屬把事情搞砸，惹得我們火冒三丈，可又無法澈底壓抑怒氣，就這樣整個不爽起來。有時是看到別人被捧得不像話而不爽，或是早餐時夫妻吵架，那一整天就會心情惡劣到底。女性的話，有些人會在月經來潮前莫名地不高興。
不爽的情況百百種，無論哪一種，其實都是在通知我們「並未展現原本的自己」。如果我們把這項通知當成「不爽」的功用，那麼此時，首先應該採取的對策，就是認識到：「此刻的自己，不是原本的自己」。然後，為了「讓自己安靜度過這一天」、「等待心情變好」等⋯⋯，做些平常你為了讓心情變好而做的事，這就是應付不爽的基本方法。
面對「不爽」的基本功
除非身體不適，否則一般來說，「不爽」的感覺，其實稍微轉換一下心情就能改善。因為多數的「不爽」，是處於被過去「某件事情」給拖累的狀態。
例如，「明明很努力，卻被上司修理一頓」、「一早夫妻吵架，而且感到完全莫名其妙」等，這些不爽的心情中，背後可能都藏著會引發不爽的「過去」經驗。「討厭只會拍馬屁的人，一見這種人就不爽。」這類情形也一樣。即便沒有特別勾起過去曾有的回憶，恐怕讓你生起「只會拍馬屁的人好討厭」這種念頭的經驗，也早就深植於你的資料庫中。
所以，只要將念頭從「過去」切換到「現在」，你的不爽便能不藥而癒。稍微轉換一下心情之所以有效，是因為我們的注意力可以從「過去」的問題，切換到「當下」的感受。
比如外出放鬆一下，或者到感覺不錯的咖啡館消磨時間，就近跑一跑，或是做些可以讓你笑開懷的事情。這些都是聚焦於「當下」的活動，它們可以讓你「感覺」到心情愉快或有趣；也唯有當下的活動，才能為你帶來新的「感覺」。
記下「不爽」的時間點
或許你會認為：「不爽，不就是『當下』覺得不爽嗎？」其實很多狀況並非如此。很多時候是「想起過去某件事」、「從以前就一直不爽⋯⋯」等，只是對長久以來的某種思考起了不開心的反應。
這些看起來像是「當下」的感覺，其實不過是對長期以來的「思考」所生起的一種反應罷了。此時你也可試著「觀看一定會受到感動的電影」、「重讀曾讓自己感動的小說」等。體會當下的感動，具有吹散陰霾、令心情豁然開朗的效果。
至於月經來潮前而身體不適所引起的不爽，屬於荷爾蒙失調問題，因此和前述的「被過去拖累」有點不同。這時候的重點就是找出「什麼時候特別容易不爽」。
因為不知道月經來潮前容易不爽的人，其實不太會注意到「對喔，我不爽的時候都在生理期前夕」。如果將「不爽日」和「生理日」同時寫進「親友筆記」，就很容易注意到兩者的關連了。轉換心情也無法改善時，或是沒時間轉換心情（因此不爽）時，就會處於不爽的狀態。不爽的日子，從各方面來說，都是狀況不佳的日子。
因此，請勿逞強，不妨跟人說「我今天心情不好」、「我身體不舒服」等，請對方包容你的不友善舉動。此外，如果事情可以不在那天完成，就改天再做吧。不爽日適合做的，就是不用腦筋的單純作業。
當然，不要在不爽日做出重大決定，請盡量延後進行。不爽時所下的判斷肯定不妥當。因此，你必須等待烏雲過去。這是非常重要的態度。
（本文摘自／遠離！傷人傷己的情緒風暴：3步驟！修復「關係裂痕」，覺察「內在自我」，暖心醫師的情緒管理SOP，讓你活出自己喜歡的樣子／方言文化）
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為什麼人會感到「不爽」？精神科醫揭真相：只是「沒活出真正的自己」
