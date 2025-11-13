「為什麼他不在這裡」安倍昭惠念亡夫 悲訴忌日時「淚如雨下」

2022年7月，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，於東京舉行的紀念安倍集會上發表演說。美聯社



日本奈良地方法院今天（11/13）針對殺害日本前首相安倍晉的凶嫌山上徹也，召開第7次公審，檢察官宣讀安倍遺孀安倍昭惠書寫、對亡夫的思念文字，安倍昭惠表示「悲傷之情無法消除，曾經希望他能長命百歲」、「淚如雨下，心想『為什麼他不在這裡』」令聞者動容。

2022年7月8日，日本前首相安倍在奈良市街頭，為自民黨參議員候選人造勢進行街頭演說時，遭男子山上徹也從背後槍擊，送醫不治，享壽67歲。山上當場被捕，檢方2023年2月將他依殺人等罪起訴。

2022年7月10日，涉嫌暗殺日本前首相安倍晉三的山上徹也走出奈良市警局。美聯社資料照片

日本共同社報導，奈良地方法院今天（11/13）舉行第7次公審，安倍晉三遺孀安倍昭惠未出席，法庭上由檢察官宣讀她提交的呈文。

安倍昭惠在文中說：「悲傷之情無法消除，曾經希望他能長命百歲。」「一週年忌日法事時我淚如雨下，心想『為什麼他不在這裡』。」

2019年5月28日，美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞訪日本橫須賀港，與日本首相安倍晉三、夫人安倍昭惠一起在日本護衛艦加賀號上合影。路透社

共同社報導，本案首次公審中，辯方在表示，被告山上徹也的母親成為「世界和平統一家庭聯合會」（原「統一教會」）的信徒後，包括其父親死後壽險金等在內，捐款總額高達1億日元（約2010萬元台幣）。

辯方稱，被告母親破產，「自身和家人的人生支離破碎，對教團的復仇心有所增強。」被告無法襲擊教會幹部，遂將矛頭指向與教團友好的政治人物；被告曾稱安倍與統一教會過從甚密。對於辯方所說，檢方表示，不幸的成長經歷並不能大幅減輕刑罰。

2023年7月8日，日本前首相安倍晉三遇刺1周年時，民眾赴東京增上寺哀悼並獻上鮮花。路透社資料照片

