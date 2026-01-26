為什麼你是韭菜？幣安創辦人點破散戶盲點 「致命」操作讓你窮忙一生

財經中心／師瑞德報導

幣安創辦人趙長鵬（CZ）在達沃斯論壇語出驚人，直言「頻繁交易不如死抱」，自曝不玩當沖只存比特幣與BNB。他更預言2026年比特幣將迎來打破歷史的「超級週期」，價格恐狂飆。業界更喊出150萬美元天價，呼籲投資人握緊籌碼，別在起漲前被洗下車。（AI製圖）

各位幣圈的戰友們注意啦！還在每天盯盤、殺進殺出搞得心驚膽跳嗎？幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）在瑞士達沃斯論壇上直接潑了一盆冷水，但也給了一盞明燈。他語出驚人地表示：「頻繁交易根本是瞎忙，死抱不放（HODL）才是賺大錢的王道！」

千萬別手癢！CZ自爆：我完全不當沖 因為曾賠慘了

你以為交易所老闆都靠短線交易賺大錢？錯！CZ在接受《CNBC》專訪時直接攤牌，他說自己見過無數交易策略，但很少有人能打敗最笨的「買入並持有」。

CZ甚至自爆黑歷史，承認自己過去因為當沖「蒙受損失」，所以現在學乖了。他霸氣表示：「我完全不做交易，我不買進賣出，也不去猜市場高低點。我只有一招，就是持有比特幣和BNB。」這番話聽在那些整天想著「低買高賣」的散戶耳裡，簡直是當頭棒喝！

2026超級週期來襲！比特幣恐打破四年魔咒

重點來了！CZ不僅叫大家別亂賣，還拋出一個超級震撼彈：「2026年將是比特幣的超級週期！」

他大膽預言，隨著美國加密政策日趨友善，加上他個人也在2025年10月獲得川普總統特赦、正式擺脫官司陰霾，比特幣很可能打破過去「四年一循環」的歷史慣性。CZ信心滿滿地說：「如果你看個五到十年，上漲是很容易預測的。我強烈感覺，2026就是那個爆發點！」

看看其他大咖怎麼喊？Ripple執行長喊比特幣上看 20萬美元，女股神Cathie Wood更喊出 150萬美元 的天價。如果這些預測成真，現在賣掉的人絕對會哭暈在廁所，整片行情將呈現 紅通通 的狂漲態勢！

網戰翻天：比特幣可以抱 山寨幣會歸零？

CZ這番「死抱論」一出，網路上立刻戰成一團。支持者大讚：「真的！頻繁交易只會被手續費吃光，抱住才能享受 大漲！」但也有不少「受災戶」跳出來反嗆：「這招只對比特幣有用啦！你抱抱看那些垃圾山寨幣，最後只會抱到綠油油的歸零慘劇！」

總之，CZ的意思很簡單：別自作聰明想打敗市場，在這個即將到來的瘋狂週期裡，握緊你的籌碼，或許才是通往財富自由的唯一門票。

