為什麼信念很難改變？心理學家教你「內省練習」成為更升級的自己
每個人都有不同的觀點，為何很難改變自己的看法？世界頂尖的高績效心理學家麥可．傑維斯（Michael Gervais），以及《尋找大師》創意長凱文．雷克（Kevin Lake），在《自我升級第一原理》一書中，分享頂尖人士如何在高壓且快速變動的環境下，依然保持內在專注，並發揮高效表現的第一原理，幫助讀者在人生道路上持續升級自我。以下為原書摘文：
為何很難改變自己的看法？
研究發現，我們往往會忽視與我們的信念相抵觸的證據，但我們為何如此具有保護意識？當他人挑戰我們根深蒂固的信念時，我們為何很難改變自己的看法？在那個過程中，我們的腦袋裡到底發生了什麼事？當有人反駁我們秉持的核心觀點時，我們的哪些神經機制會被激發？
南加州大學大腦與創造力中心（Brain and Creativity Institute）助理研究教授約拿斯．卡普蘭（Jonas Kaplan）深入探討了非常容易引發激烈爭論的政治信念領域，想找出答案。
卡普蘭帶領一項研究，以40位成年人為對象，他們自稱有堅定的自由派政治立場。研究者請每位參與者閱讀8個反映他們政治信念的陳述句。例如，「美國應該削減軍事預算。」在讀完每個陳述句之後，他們要閱讀5個與自己原有觀點立場相反的簡短陳述句，目的是要改變他們的想法。
這個研究發現，當參與者根深蒂固的信念受到挑戰時，他們的大腦中與身分認同（預設模式網絡）、威脅反應（杏仁核）和情緒（島葉）有關的區域，也開始活躍起來。他們愈認同某個信念，杏仁核和島葉的反應就愈大。每位參與者都聲稱相信愛迪生發明了燈泡，但當他們看到反面的證據時，他們大多接受了這個新的資訊，而大腦上述區域的活動也減少了。
這個研究結果揭露了驚人的新發現，可以解釋我們為何覺得他人的意見這麼具有威脅性。挑戰某個人根深蒂固的信念，會促使大腦中與身分認同有關的區域變得活躍。攻擊參與者的政治觀點，相當於攻擊他們的身分認同和自我感知。我們的大腦難以把最私人的信念與身份認同區分開來。
大腦自動會隔絕威脅
大腦對於威脅到我們核心信念的意見做出的反應，與它對身體威脅做出的反應相同。大腦並未區分我們的身體和自我感知，而是給予兩者同等的保護。當深植我們的身分認同的信念受到他人意見的威脅時，負責保護我們人身安全的大腦系統就會進入過度運轉狀態。
大腦對我們的身分認同的重視，其證據可見於位於前額葉皮質的島葉觸發的神經生物學安全機制。當你不小心吞下一口酸掉的牛奶，或是麵包吃到一半才發現上面有毛茸茸的綠色黴菌，或是打開一間你希望沒打開的戶外流動廁所的門，你的島葉就會被啟動，開始發揮作用。腐壞的味道和氣味會觸發作嘔反射或搖晃反應。神經元信號會傳送到你的臉部和胃部肌肉，使你反射性地吐出有毒的食物，或是清除令人不舒服的氣味。
反感的情緒是演化而來的心理系統，旨在透過逃避疾病的行為，來保護我們的身體不受病菌感染。 在所有的動物當中，只有人類的島葉演化出保護抽象事物的能力：保護我們的身分認同。我們的大腦會告訴我們，要遠離那片變質的肉，以保護我們不被病原體感染，這個同樣的機制也會警告我們，要遠離大腦認為可能會傷害我們的自我感知的資訊。
當他人的意見挑戰了我們根深蒂固的信念，尤其是深植於我們的自我感知中的信念時，負責保護我們的神經網路就會被啟動。在我們意識到發生了什麼事之前，杏仁核就已劫持大腦的主控權。腎上腺素和皮質醇這類壓力荷爾蒙會被釋出，使我們的身體進入高度警戒狀態。島葉也會被啟動。我們的大腦往往會為了迎合我們的信念而忽略事實，或是重塑事實來迎合我們的信念。我們緊抓住自己的世界觀，彷彿不這麼做就無法存活。
內省練習開闊你的心胸
當我們當著別人的面捍衛自己的信念，我們的心裡可能會比較好受，但我們需要定期將自己的信念攤在陽光下檢視，這一點很重要。那些信念在我們人生的某個階段很管用，否則我們不會持有那些信念，不過，它們現在對我們還有用嗎？請花一點時間想想，你在人生的某個階段產生了哪些信念，以及產生那些信念的原因。
然後自問，那些信念現在對你是否還有幫助？它能幫助你達成目標和人生願景嗎？還是限制了你的可能性？當別人挑戰我們堅信的信念時，我們可以訓練我們的腦袋去意識到，那並不是威脅，而是機會。
我們來進行一個內省練習，其難度遠超過聽起來的程度。如果正確執行，這個練習有可能為你創造空間，使你不再那麼衝動、防衛心不再那麼重，並且會對當下的處境更好奇，不被僵化的想法限制。
花一點時間寫下幾個你相信的信念。接下來，寫下一些你不是那麼確信的信念。現在，想想你是在人生的哪個時間點產生了那些信念，以及你產生那些信念的原因。那些信念當時對你的幫助是什麼？再請你想想，那些信念現在是否對你仍然有幫助。它是否幫助你成為你想成為的人？它正在幫助你達成目標和人生願景嗎？還是它限制了你的可能性？
（本文摘自／自我升級第一原理／天下雜誌）
