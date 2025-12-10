為什麼健康餐盒「什麼都沒加」卻賣比較貴？內行人揭原因

隨著健康養生意識抬頭，飲食越來越受到民眾所重視，健康餐盒也因此應運而生，不過因為健康餐盒普遍定價較高，有網友也忍不住好奇「為什麼健康餐盒的菜飯可以比一般菜飯還要貴？」掀起網友熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示健康餐盒主打少油、少鹽，幾乎不會額外添加調味料、醬料等，但價格卻普遍比一般便當還要高，讓原PO坦言相當不解「我還是不懂為什麼健康餐盒的菜飯可以比一般菜飯還要貴欸」、「明明就少油少鹽，幾乎啥都沒加了，怎麼還比那些多加的來得貴？」

對此不少網友分析可能原因「調味越重，食材成本可以越低」、「就是因為什麼都不加，還要煮得好吃，那就不簡單了」、「調味料不多，所以食材要新鮮，尤其是肉，沒辦法用調味料壓過」、「因為調味越簡單的東西，越吃食材本身的品質，調味簡單又好吃的話，通常食材就比較貴」、「沒有調味=東西要更新鮮」、「調味少，表示食材品質要好，不然很容易吃出來不新鮮有怪味」

「健康餐盒的食材有些就是偏貴的，除了高麗菜比較便宜，我看過裡面有櫛瓜、甜椒這種便宜自助餐店少見的青菜」、「食材新鮮，才能簡單調味」、「菜的品種有差，廠商報價單上高麗菜的品種價格200～1000多元的都有」、「重油重鹽你就感受不到食材新鮮度不夠，食材囤久一點也沒差」、「因為通常一間店健康餐的量比不上一般自助餐，所以要賣貴一點才能維持營運」、「自己煮就知道了，食物解凍或冷凍設備不夠好，雞肉水煮會不好吃」、「只用原形食物，食材成本較高」。

撰稿：吳怡萱





