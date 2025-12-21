為什麼僵住不逃跑？北捷恐攻畫面引議 副教授親身經歷揭真相

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

捷運台北車站和中山商圈19日晚間發生恐怖攻擊事件，27歲張文持長刀隨機砍殺民眾，案發後墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。相關影像在網路上瘋傳後，不少網友質疑受害者與現場民眾「為什麼僵住不逃跑？」對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍以自身經歷說明，人在極端威脅下「僵住」並非不夠聰明，而是大腦的自然保護機制。

捷運台北車站和中山商圈19日晚間發生恐怖攻擊事件，27歲張文持長刀隨機砍殺民眾，案發後墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷。（誠品南西店／翻攝Google Maps）

郭葉珍昨（20）日在臉書發文指出，許多人看了影片，疑惑為何碰到這種事並沒有快速逃離，她回憶大學時期在西餐廳駐唱，曾遇到類似突發狀況，聽見疑似氣球爆破聲與尖叫聲，雖然本能站起，卻一度無法理解現場發生什麼事，只能呆立原地，直到看到同事緊張招手示意，才回神逃離。

她表示，當時有同事第一時間趴下避險，是因為長期處於高風險環境，身體早已建立「不合理聲音＝危險」的直覺反射，不必再經過思考判斷。她進一步指出，「要應變這類突發且威脅到生命的事件，靠的不是聰不聰明，而是有沒有學過、練過。」她當時站著不動，是因為大腦在瞬間接收到大量「不合理」的聲音、畫面與情境時，理性系統尚未接手，所以身體就會暫停行動。

郭葉珍認為，降低關鍵時刻僵住的風險，關鍵在於平時的「多談，多練」。唯有讓身體先記住危險訊號，才能在突發、威脅生命的情境中保護自己。

