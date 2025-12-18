為什麼冬天容易流鼻血？這些冬季護鼻方法要知道

冬季流鼻血多因乾冷環境讓鼻黏膜脆弱而易出血，透過保濕、正確止血與適當醫療評估即可有效預防與處理。

你是不是也曾在寒冷的冬天早晨，一起床就發現鼻子有點刺癢、甚至突然流起鼻血？這樣的情況其實很常見，特別是在氣溫驟降、空氣變得乾燥的季節裡。





無論是洗澡時熱氣衝上來，還是待在開暖氣的室內，鼻腔黏膜一旦變得乾燥脆弱，就更容易因為輕微擤鼻或搔癢而出血。尤其是小朋友和長輩，鼻黏膜比較薄，更容易受到影響。其實這不是偶發狀況，而是許多人體質與冬季環境交互作用下的常見問題。

為什麼冬天特別容易流鼻血？

冬季的乾冷氣候會使空氣濕度下降，無論是戶外的冷空氣或室內使用暖氣，都會讓鼻腔黏膜變得乾燥脆弱。鼻腔內壁布滿微細血管，當黏膜因乾燥而失去保護功能時，輕微的刺激如擤鼻、打噴嚏、用手指摳鼻，就可能導致血管破裂，引發鼻出血。





鼻出血的發生率與「平均溫度」、「相對濕度」和「總降雨量」之間存在顯著負相關。也就是說，溫度愈低、濕度愈乾燥、雨水愈少的月份，出現鼻出血的病例就愈多。

哪些人特別容易流鼻血？

冬天容易流鼻血的人，主要集中在兒童與長者這兩個年齡層。對孩子來說，因為鼻黏膜較薄、血管分布密集，再加上好動、愛用手摳鼻子的習慣，一點小刺激就可能導致出血。至於年長者，則常因鼻黏膜隨年齡退化而變得乾燥脆弱，加上高血壓等慢性病的影響，鼻血一旦流起來，不僅止得比較慢，也更容易反覆發作。





根據醫學研究，高血壓患者在發生鼻出血時的止血時間通常較長，且復發機率也偏高，因此更需特別注意日常的鼻腔保濕與保護。

如何正確處理與預防鼻出血？

流鼻血時別慌張，遵循正確的止血方式，大多數情況都能順利止血。





首先，請用手指輕壓鼻翼下方軟骨處（約鼻子的下三分之一位置），持續壓迫15至20分鐘。切記要身體微微向前傾，以避免血液流入喉嚨，造成不適或誤吞。





若家中有冰袋，可同時在鼻樑處冰敷，有助於血管收縮，加速止血過程。如果壓迫後仍無法止血，可考慮使用含血管收縮劑的鼻噴劑幫助止血，但若有高血壓或心血管疾病，使用前務必諮詢醫師或藥師，避免引發其他併發症。





若出血位置明確，且有反覆發生情形，建議由耳鼻喉科醫師評估，必要時可進行局部燒灼處理，以降低再出血風險。





日常生活中，以下方式有助於預防冬季鼻出血：

室內使用加濕器，維持適當濕度（建議50%以上）。

定期使用生理食鹽水噴霧或凡士林潤滑劑保濕鼻腔。

避免用力擤鼻或摳鼻孔。

鼻過敏或感冒期間更應加強鼻腔護理，防止黏膜破損。





大多數的冬季鼻出血為前鼻腔出血，經由正確壓迫即可止血。然而，如果出血量大、反覆出血，或伴隨全身性出血傾向者，應儘速就醫檢查，以排除高血壓、凝血功能異常或鼻部腫瘤等潛在疾病。



