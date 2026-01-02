為什麼別人的態度會悄悄影響你的心情？揭開引發情緒的真相

【健康醫療網／編輯部整理】假設你家附近有兩家超市，提供的商品和價格都差不多，其中一家店的員工友善熱情，另一家店的員工則有種「等下班」的感覺，你會去哪一家買東西？

你的選擇，說明了別人的情緒有多容易「傳染」給我們。

情緒會傳染 大腦其實早就知道

研究人員驚訝地發現，即使只是看著別人拿香蕉，猴子大腦裡所產生的反應，仍與自己動手時一樣；換言之，光看大腦影像，無法分辨究竟是誰拿了那根香蕉。拿香蕉的可能是猴子，但也有可能是研究人員。

廣告 廣告

這意味著，其他人在我眼前的一舉一動，都會反映在我的大腦，宛如我自己所做；而我所做的每一件事，也都會反映在目睹該過程的人們大腦中，彷彿他們自己所做的一樣。

真是令人難以置信！這表示我們持續不斷地影響彼此的大腦活動：每小時、每天、每週，甚至是一整年。這是多重大的責任，多重大的考驗！我們互相依賴，深受日常生活中每一次相遇的強烈影響，甚至會改變自己的大腦，而這也正是為什麼待人接物的方式如此重要。我認為，如果我們能意識到這一點，那麼甘地的這段話，就能帶來更深刻的涵義：

我們不過是映照世界的一面鏡子。外部世界的所有傾向，都能在我們的內在世界裡找到。如果我們能改變自己，世界也會跟著改變。

我們都是彼此的鏡子 行為會被映照、被放大

結束漫長又緊張的一天後，你疲憊地回到家。雖然不是故意的，但在打開家門的那瞬間，你那句「我回來了」卻比想像中更粗魯一點，而你也把這種態度「傳染」給家人。他們的回應可能也有點粗魯，甚至以帶刺的話語回敬，讓你累積的壓力一口氣爆發出來，大為光火。爭吵的惡性循環，有時就是這樣開始的。

當然，任何人都有感覺疲倦和壓力的時候，但仍希望各位能意識到自己所發出的訊號，對他人所產生的影響，並能從長遠的角度來看，思考該如何處理才是對彼此最有益的，尤其是在疲憊和有壓力的情況下。

也許有人認為，做自己不是很好嗎？固然如此，但事實上，我們的許多行為純粹出於習慣，而非深思熟慮。這真的是自己想要的嗎？真的是自己的本色嗎？或者只是習慣這麼做？我認為，如果能意識到「鏡像神經元」的存在，並知道我們會影響身邊所有的人（包括自己在內），就有機會思考自己要如何行動、自己到底想成為怎樣的人；而哪些做法能為自己和周遭的人帶來長期的益處？

大腦分不清真實與想像 只會照單全收

鏡像神經元會對傳入我們耳中的資訊產生反應，就算只是想像的也一樣。比方說，假設你面前有一片檸檬。當你想像自己咬下一口、感覺整個口腔充滿檸檬的酸味時，口中的唾液是否也跟著分泌了？不只是所見所聞，就算只是想像，都會觸發大腦、進行模擬。

在一項研究中，研究人員要求受試者寫下關於自己的負面評價（例如「我長得不好看」）五十次，你覺得這些受試者寫完之後的感覺如何？想必不會好到哪裡去！如同前面提到的，人們所說、所想、所觀察到的一切，都會創造出一個內在世界，就像是一部模擬器，讓你覺得這一切都是真的。大腦無法分辨真實或虛構，只會認真看待每個想法，並把它加入內部模擬器中；而內部模擬器又會向身體發出信號，指示我們當下該如何採取行動。

意識到影響力 才有機會選擇成為怎樣的人

請試著回想某個全然美好、愉快或有趣的回憶，喚醒當時的感受和體驗；接著，暫時沉浸於其中，彷彿回到那個時刻、那個地方，重新經歷一次與當時同樣的體驗，讓過往時光在腦中重現，再次感受內心那分至高無上的美好。

當你對自己產生正向想法時，體內的模擬器也會跟著啟動，並將這種印象傳遞到全身、深入細胞。反之，當我們對自己抱持負面看法，就等於為自己內心那個毫不留情的批評者保留了空間。接下來，我們的內心世界、這個向全身發出訊號的模擬器，就會認定這件事是真的。

說到內心的「酸民」，各位或許不知道，當它開始挑你毛病時，大腦所產生的反應，會和你遭到霸凌時一樣。或許是時候開始如對待摯友般對待自己了！

本文來源：《聽不懂人話的傢伙，搞不好是隻鱷魚？：說話不帶刺、互動更省力的愉悅溝通法術》，究竟出版

【延伸閱讀】

天天暴怒怕「越氣越老」？吃對「3類營養素」也能穩住情緒！

秋冬易憂鬱！臨床心理師揭「1關鍵」助穩定身心、調好情緒



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67216

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw