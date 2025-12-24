為什麼努力工作，卻還是賺不到錢？金融專家揭「1盲點」影響賺錢速度

你是會精神內耗的人嗎？內耗不僅傷身心、傷事業，也會傷害到財運。金融機構運營專家周路平於《財富的底層邏輯》一書中，帶領讀者打開思考的多維空間，挖掘關於財富本質、規律、認知、思維模式等不為人熟知的底層邏輯，實現個人財商成長，提升核心競爭力，因為底層邏輯是你實現人生進階必需的思維框架。以下為原書摘文：







精神內耗是什麼？



所謂精神內耗，也叫作心理內耗。它指的是我們對自己的自我控制本身會消耗我們的精力，當精力資源不充足時，我們就會處於一種內耗狀態。換句話來說，如果你並不是因為身體勞動感到疲憊，也不是因為工作加班、腦力勞動感到疲憊，而只是覺得一種莫名其妙的累，那十有八九就處於精神內耗中。

舉個例子，你剛畢業，找到了一份待遇還不錯的工作，但是工作內容本身很無聊，可能偏向於機械重複。你一邊覺得自己很年輕，不應該把時間浪費在這種沒有上升空間的工作上，你一邊又知道憑藉自己現在的能力，根本找不到待遇又好工作又有趣的工作。

於是你想透過備戰考研來提升自己的學歷，增加競爭力，但又陷入了兩難之中，如果在職備考，每天工作之後回到家只想休息，很難再看進去書；如果脫產全心備考，萬一考不上自己豈不是浪費1年時間，而且還要忍受父母的白眼與指責⋯⋯









日復一日，你每天都會陷入到這個思考循環中，「辭職還是不辭職」「考研還是不考研」「換行還是不換行」，這些問題像一個無底洞一樣，吸走了你所有的熱情與能量，你每天哪怕什麼都不做也會覺得十分疲憊。長此以往，這種來自內心的消耗不僅會讓你對生活失去熱情，更會對自己失去自信。

這是從社會經驗中得出的定義，如果從醫學角度來看呢？ 上其實「精神內耗」既不是心理學的專有名詞，也不是醫學術語。它只是反應當青年人普遍存在的一種心理情緒，簡單來說，就是想得太多。結合臨床案例來看的話，精神內耗其實覆蓋了很多的情緒問題，比如焦慮、擔憂、迷茫、害怕、不滿等等，多為負面情緒。

其實不管是從社會經驗還是醫學角度，精神內耗就是一場自我對抗的比賽。你的心中有兩個你，一個安於當下，想吃吃喝喝玩玩樂樂；一個嚮往遠方，想擁有更多的體驗和美好。兩個你在日常生活中不斷拉扯，想往前邁，有人會拽住你，讓你找不到方向；想往後退，依然會有人拽住你，讓你無法後退。在這種對抗中，因為你的敵人就是你自己，所以越對抗越消耗，最終陷入閉環之中。





精神內耗從何而來？



我曾經有次去醫院看病，在候診的時候見到一位女生在哭，哭得很傷心。我掏出一張紙遞給她，她或許是實在太難過了，竟然對我一個陌生人開始講她的困擾。

其實她很優秀，海外留學背景，又去了一家既體面薪水又高的公司，說句老實話，碾壓我們90％的普通人。但是她過得卻特別痛苦，她不僅覺得自己的工作沒有意義和價值，甚至覺得不如自己過去的一些好朋友，儘管那些朋友在世俗定義中可能並不算成功。

這其實也解釋了精神內耗的來源，它其實並不和你的客觀成就有關係，而是純粹的心理壓力，而且或許更有可能出現在那些看起來更優秀的人身上。比如，很多年輕人可能在成長過程中，一直按部就班實現著父母的期望，考個好大學、找個好工作、嫁個好男人，但走著走著，可能會忽然開始迷茫，自己到底想要什麼？

比如，我們作為普通人覺得自己已經很努力了，但是上網一看，這個世界有那麼多家境本來就好，自己又特別努力的人，就像你努力一生抵達羅馬，而有些人的起點就是羅馬，這之間巨大的落差讓我們的內心生出莫名的焦慮感，難道我的一生就這樣了嗎？

再比如，有些年輕人其實很有想法，想去創業、做自己想做的事情，但這些在父母眼裡可能都是不切實際的空想，當自己的選擇與父母產生衝突，與之而來的迷茫與困惑，也會讓我們反復去和自己對抗。

精神內耗從何而來？ 源頭仍然是我們的內心，我們想要實現的與我們的現狀之間的一場巨大的撕扯。其實，我們想要的永遠在變，兩者之間良好的差距本應該會成為一種良性的動力，去激勵我們不斷努力，不斷挑戰，但如果過大，便會形成這種內在的消耗。

（本文摘自／財富的底層邏輯：六條經典法則，挖掘致富本質／高寶書版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為什麼努力工作，卻還是賺不到錢？金融專家揭「1盲點」影響賺錢速度