為什麼同樣是低溫「溼冷感覺起來更冷」？氣象署解答了

冬季來臨後冷空氣一波波，氣溫明顯下降，但同樣是冷空氣造成的低溫，有時感受卻明顯不同，對此氣象署說明，原因和溼冷、乾冷的差異有關，簡而言之，大氣環境水氣多寡，可以決定冷的感受。

氣象署指出，有的冷空氣南下影響台灣時，大氣中含有的水氣較多，雲、雨也比較容易形成󠀠，在迎風面容易形成整天陰雨的天氣型態，也就是溼冷󠀠；因為全天雲量偏多，少了陽光照射的加持，白天氣溫不容易回升󠀠，導致日夜溫差小，氣溫偏低的情形可以維持很長一段時間󠀠，這種天氣型態在迎風面北東地區最為常見，如果有南方雲系或是中高層水氣移入，中南部也會感受到明顯的涼意󠀠。

而有的冷空氣南下影響台灣時，大氣中含有的水氣較少，幾乎不下雨，天空晴朗無雲，則為乾冷󠀠；白天有了陽光照射加持，氣溫就會迅速回升，使得白天冷的感受沒那麼強烈󠀠，但是入夜之後氣溫開始下降，而如果夜空晴朗加上地表風速微弱，地表有會產生明顯的輻射冷卻效應，局部地區產生非常顯著的低溫，這種天氣型態大概就在夜晚清晨時會感受到特別的冷意。

氣象署提醒，未來幾天大氣環境較為乾燥，而且風速不強，輻射冷卻就會比較容易出現󠀠，特別是西半部、宜蘭地區及花東縱谷的日夜溫差相當大，民眾早出晚歸務必適時調整穿著。

撰稿：吳怡萱



