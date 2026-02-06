為什麼國民黨總是選錯邊？王婉諭：只想利用中共換取眼前政治利益

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面。被視為是為鄭麗文見習近平舖路的國共智庫論壇3日在北京落幕，雙方重申「堅持九二共識」、「反台獨」，並達成「上海赴金馬觀光」、「推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈」等15點共識。對此，時代力量黨主席王婉諭直呼：「為什麼國民黨總是選錯邊？」

王婉諭發文寫道，國民黨推動「二度西進」的意圖越來越明顯，國共論壇不只是象徵性的輸誠而已，還包含觀光旅遊交流、產業合作，明顯是在為兩岸更深層的經貿往來鋪路。鄭麗文的邏輯很簡單，就是「全世界都在跟中國做生意，為什麼台灣不行？」但他刻意忽略關鍵事實，全世界所有跟中國做生意的國家，只有台灣無時無刻被中國統戰、威脅、軍事恫嚇。

王婉諭指出：「對台灣來說，經濟過度依賴中國，從來不是選項，而是一條死路。更不用說，鄭麗文三不五時拿馬英九那『失落的八年』來說嘴，很明顯完全沒有跟上台灣近十年的產業變化。如今台灣科技業、半導體產業的榮景，是建立在以美國為核心的全球產業鏈之上。」

王婉諭續指：「而且美國已經很清楚界定，中國，就是他此刻最大的戰略敵人。不只是軍事上要建立『非紅供應鏈』，在半導體、AI、關鍵戰略產業上，美國正和盟友一起，全面降低對中國製造的依賴，打造排除『中國製造』的生態系。在這樣的國際對抗格局下，台灣要站在哪一邊？答案其實非常清楚。」

王婉諭強調：「撇開已經明顯失控的鄭麗文不談，我其實相信，國民黨內仍然有理性的政治人物，心裡很清楚：過度親中，在台灣選舉中就是死路一條。而且就算中國真的侵略成功，這些政治人物也不會過得多好。但問題在於，短視近利的國民黨政治人物，根本不打算想那麼遠。他們只想利用中共此刻的威脅與利誘，換取眼前的政治利益。」

王婉諭感嘆：「於是，我們又看到熟悉的畫面：整個藍營一擁而上，彷彿文藝復興一般，要大家重新相信『九二共識』、重新接受『當個堂堂正正的中國人』。但台灣選民真的會吃這套嗎？多數民意反對，為什麼國民黨還是要向中共傾斜？在藍白合的局勢之下，民眾黨對中國的態度又是什麼？美國已經越講越明了，在野陣營還會堅持擋軍購嗎？」

