為什麼在咖啡廳工作更有效率？腦力專家揭「關鍵原因」大腦愛同時作業

對於大部分的人來說，安靜的地方可以提高專注力，但其實大腦更喜歡吵鬧的地方。腦力開發顧問協會會長吳真由美於《瞬間速讀腦力訓練》一書中，分享「10秒速讀特訓」，幫助讀者在有限的時間內創造最大價值，用更聰明的方法處理資訊，提升決策力，同時在工作與生活之間取得理想的平衡。以下為原書摘文：







大腦最愛「同時作業」



「安靜無聲的地方更能集中精神，使工作進展飛快。」有這種想法的人應該為數不少吧？可是大腦天生就覺得並行處理多項任務更舒服。大腦的喜好是「同時作業」，例如在播放著背景音樂的場所工作。

廣告 廣告

就像在咖啡廳之類的地方可以聽到身旁人們的對話，音樂也在耳邊流淌，但還是有相當多人會在那裡一邊喝咖啡，一邊打開筆電工作或學習。我們知道，相較於靜謐無聲的環境，像這樣存在某種程度的聲音可讓大腦整體更加均衡運作，提高做事的效率。

雖然也有人在圖書館之類的安靜場所讀書更有良效，但正如前面所述，要是只專注在一件事情上，視野就會變窄，頭腦的工作效率也會變差。就算自己感覺靜謐的場所更好，但對大腦來說也有可能難以確實提升效率。再舉一個具體例子。









假設交付你一項工作，需要你在桌面以1公分的間隔放置100根牙籤。這時你會從下列條件中選擇哪一種情境呢？

一個人窩在安靜的房間裡，默默地擺牙籤。

和好幾個朋友待在房間裡，邊聊天邊排列100根牙籤。

實際去做就會知道，一邊適度地聊天一邊動手進行，可以讓工作在不知不覺間完成。儘管人們往往認為安靜的環境能讓做事更輕鬆，但其實一個人默默地做是十分辛苦的事情。

也常有人會說：「少說話，多做事。」不過對大腦而言，「在說話的當下並行處理其他事務」是會升級其機能的一種狀態。就算不跟別人聊天，哼著歌做家事不也更有進度嗎？這是因為「在唱歌的同時」做事，讓大腦處於放鬆愉快的狀態，會促使我們表現得更好。

從「腦波」這個詞彙也看得出來，「波」是一種「節奏」，大腦會與輕快的音樂同步。因此若想讓頭腦轉得快，與其播放慢歌，不如播放一些節奏明快的音樂。





安靜才能專心都是迷思



這是我去某間公司舉辦講座的經歷。那間公司內有100多人在靜謐的樓層中工作，因此我便提議：「這樣會讓效率不佳，還是請放點音樂吧。」其實這間公司以前有播放音樂的習慣，但有好幾位員工表示「放音樂會讓自己分心」，所以才取消音樂的播放。

不過仔細想想，這是為了增加部分人士的效率而降低了大部分人的效率。我在開設培訓講座時向公司提及這一點，並請他們降低背景音樂的音量。

後來我從很多員工那裡聽到這樣的感想：

「現在可以放鬆心情工作，所以也就不太容易累。」

「工作進展得更順利了。」

「開始能一心多用，同時處理多項事務了。」

如前所述，大腦本就擅長並行處理，所以邊聽音樂邊喝咖啡能讓頭腦整體更均衡運轉，使工作順利進行。在客廳唸書更有效果的說法也是基於相同的原因。有資料顯示，在日本考上東京大學或京都大學這種頂級學府的人，很多都是從小就在客廳讀書。

客廳可以聽到家人聊天的聲音、電視聲與煮飯聲，在能適當聽見這些聲音的環境裡，大腦便有辦法在平衡的狀態下工作，從而創造更好的效率。各位要知道，「不待在安靜的環境裡就無法集中精神」「工作與學習會很不順利」等等，都只是他人灌輸給我們的錯誤常識和偏見。

（本文摘自／瞬間速讀腦力訓練：用速讀技巧10秒啟動大腦高效模式，擺脫分心、活化思考，全面提升工作效率！／晨星出版）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

戀愛時大腦會產生什麼變化？醫揭「4激素」狂分泌：真愛出現在熱戀後

專心到忘了時間存在？精神科醫揭「Zone狀態」讓工作效果發揮極致



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為什麼在咖啡廳工作更有效率？腦力專家揭「關鍵原因」大腦愛同時作業