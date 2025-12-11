為什麼在家、辦公室就狂打噴嚏 在外卻沒症狀？固定環境讓鼻腔免疫球蛋白E被觸發

鼻過敏不是先天體質，而是鼻腔「局部免疫反應」被長期啟動

許多人以為：「我過敏，是因為體質差、基因不好。」但張家銘強調，最新研究顯示，鼻腔本身就能製造 IgE，而且是被環境反覆刺激形成的「局部免疫記憶」。

當鼻腔長期接觸固定的刺激物，例如：

塵蟎

黴菌

居家濕度

枕頭、床墊、辦公室空氣循環

上皮細胞會持續釋放過敏警報分子（如胸腺基質淋巴細胞生成素、白細胞介素-33 ），再啟動白細胞介素-4 ( IL-4 )、白細胞介素-13 ( IL-13 )，直接告訴鼻子裡的 B 細胞開始製造 IgE。意思是鼻子是被環境「一點一滴教會」要過敏的。不是全身性的問題，而是局部黏膜被訓練出反應。

為什麼去旅行、換地方住，鼻子突然好？

研究指出，一旦鼻黏膜接收不到熟悉的刺激物，IL-4 與 IL-13 的驅動會下降，局部 IgE 的生成自然放慢。所以不是痊癒，只是暫時反映減少，所以才會出現「換地方就好、回家又壞」的典型現象。

抽血正常，為什麼還鼻子過敏？

張家銘醫師指出，許多患者抽血過敏指數不高，但症狀卻反覆且明顯。原因在於血液中的 IgE 值正常，但鼻黏膜局部的 IgE 活性很高。這就是研究提出的「局部過敏性鼻炎」。因此即使抽血正常，只要鼻腔局部免疫被啟動，症狀仍會持續。

感冒後鼻子更容易過敏？

不是感染造成，是病毒會破壞鼻腔上皮屏障，使細胞釋放更多過敏警訊。如果這時又回到原本的環境刺激，就像在已經旺盛的免疫反應上更被強化。張家銘強調，不是感冒讓你變過敏，而是感冒讓鼻腔反應更敏感。

減少「反覆刺激」才有效

一、 規律作息

睡眠不規律會讓 IL-4、IL-13 長期偏高，等於每天替 IgE 反應加柴火。睡得穩不只是精神好，是讓第二型免疫發炎降速，所以作息亂，過敏常立刻回來。

二、調整居家環境

免疫球蛋白 E 最怕的是 低劑量、反覆暴露。例如：

長年使用同一個床墊、枕頭

濕度過高

空氣循環差

不常清洗寢具

這些都會讓鼻子不斷被提醒「要過敏」。

三、適度運動

規律運動可讓第二型免疫反應下降，縮短嗜酸性球、肥大細胞等過敏相關細胞的存活。但若運動太激烈、缺乏恢復，反而會短暫拉高發炎訊號。免疫最喜歡的是穩定節奏，不是爆衝。

何時需要醫療介入？

如果生活調整已做到，但過敏症狀依然反覆、長年困擾，張家銘表示，可以考慮兩種治療：

抗 IgE 單株抗體：直接中和 IgE 過敏原免疫治療：重新教育免疫系統， 讓 IgG4、IgA 取代過敏反應路徑

