為什麼基輔的學生仍然說俄語？

（德國之聲中文網）俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，許多講俄語的烏克蘭人決定在日常生活中不說俄語，只說烏克蘭語。

隨著時間的推移，最初的這種沖動似乎有所消退，一些講俄語的烏克蘭人又恢復了以往的習慣。相當一部分學生，甚至包括一些教師，仍然彼此使用俄語交流。

不過，根據烏克蘭國家教育質量局（SSEQU）和烏克蘭語言保護專員2025年4月和5月進行的一項研究，烏克蘭語在學校的使用率仍在持續上升。約48%的受訪學生表示他們彼此之間只用烏克蘭語交流，比上學年增加了7個百分點。

但這一情況並非適用於所有地區。首都基輔就出現了相反的趨勢：只使用烏克蘭語的學生比例下降了10個百分點，降至17%。

奧克薩娜（化名）是基輔一所學校的老師。她告訴德國之聲：“孩子們在課堂上說烏克蘭語，但下課鈴聲一響，他們就開始用俄語交流。”她說，“有個男孩甚至想上課說俄語。他家裡說俄語，他聽不懂烏克蘭語。”

伊琳娜是基輔另一所學校的學生，她也有類似的經歷。“我們班上大多數女生都說烏克蘭語，但幾乎所有男生都說俄語”，她說道。

她本人在家和學校都說烏克蘭語，偶爾她也會說蘇爾日克語，這是一種俄語和烏克蘭語的混合語言，在某些地區廣泛使用。

許多在烏克蘭流離失所的人講俄語

烏克蘭國家語言保護專員奧萊娜·伊萬諾夫斯卡（Olena Ivanovska）將基輔學生中烏克蘭語使用率下降歸因於大量從烏克蘭東部地區來的流離失所的人，那些地區歷來是俄語使用者最多的地區。

奧克薩娜贊同這一觀點，並提到一位來自此類家庭的學生，“她跟我說烏克蘭語，但當她父親來接她時，她立刻就改說俄語了。”

社會學家、烏克蘭研究機構“評級小組”負責人奧列克西·安蒂波維奇（Oleksiy Antypovych）對烏克蘭首都如此多的人講俄語並不感到驚訝。

他向德國之聲表示，“在基輔，約50%的人說烏克蘭語，略少於20%的人說俄語，30%的人兩種語言都會說。事實上，基輔說俄語的人數是烏克蘭平均水平的兩倍，”他引用的是“評級小組”的一項研究。

“在全面入侵之初，為了保護國家象征，烏克蘭內部進行了大規模內部動員，”他解釋說。自2024年以來，“俄語再次出現在街頭。尤其是在基輔，說俄語不再被視為讓人皺眉的事。”

但他指出，日常生活中使用烏克蘭語的人口比例保持穩定。

“光有愛國主義還不夠”

伊萬諾夫斯卡認為，要在課堂之外營造烏克蘭語環境，還有大量工作要做。

“光有愛國主義還不夠。這需要國家意願，以及關於教師和學校管理人員使用何種語言的連貫政策。”

因此，她認為“議會通過確保教育機構擁有烏克蘭語環境的法案”至關重要。.

該法案於2024年10月登記，對“烏克蘭語學習環境”一詞進行了定義。它規定，教育過程不僅包括課堂教學，還包括課間休息、校園內的交流以及其他教育活動。如果該法案獲得通過，當局將有義務建立一套評估兒童語言能力的系統。不過，該法案並未規定任何懲罰使用俄語交流的學生或家長的措施。

伊萬諾夫斯卡說：“我們還需要讓在家和孩子說俄語的家長們明白，與母語為烏克蘭語的孩子相比，這些孩子入學後將處於明顯的劣勢。”

伊萬諾夫斯卡表示，僅靠法律是不夠的，高質量的烏克蘭語教學內容也必不可少。

烏克蘭語流行文化亟需發展

瓦倫蒂娜是基輔另一所學校一位七年級學生的母親，她認為這麼多學生說俄語還有另一個原因。

“我認為，這是因為YouTube和社交媒體上俄語內容佔據主導地位。他們玩的網絡游戲也用俄語。”她告訴德國之聲。

烏克蘭知名博主安德烈·希曼諾夫斯基（Andriy Shymanovski)也表示，俄語流行文化對孩子們的影響巨大。

“我們沒有烏克蘭兒童博主創作關於實驗、惡作劇和挑戰的精彩內容，”他告訴德國之聲。

他說，孩子們分享俄語內容的原因是他們覺得這些內容更有趣。“如果烏克蘭語裡沒有好笑的東西，我們就處於劣勢。此外，現在的孩子們流行玩射擊游戲，其中大部分都不是烏克蘭語。這就是為什麼我們需要各種各樣的烏克蘭語內容，而不僅僅是學術內容。”

作者: Oleksandr Kunytskyi