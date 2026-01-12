為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？
糞便含水量太高會讓大便黏馬桶
糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，正常糞便的含水量不能太高， 也不能太低。糞便大概分為七種類型，有些糞便含水量低，糞便質地偏硬，甚至像羊糞球一樣，這樣的糞便一般是不會黏馬桶的。
而有些糞便的含水量高，看起來非常鬆散，已經不成形了，這樣的糞便也沒辦法「掛壁」，不會黏馬桶，只需水一沖就沖下去了。也只有含水量適中，軟硬適中的糞便，有可能會黏馬桶。
纖維吃太多會讓大便黏馬桶
讓糞便成形的主要物質是膳食纖維，膳食纖維是一類不能被小腸消化並吸收的碳水化合物。當富含膳食纖維的食物進入消化系統之後，膳食纖維會隨著消化道進入大腸，吸收水分，形成凝膠樣的物質，混合未消化吸收的食物殘渣、腸道細菌等，最終變成成形的糞便。
如果糞便特別容易黏馬桶，可能是因為膳食纖維攝入得過多。可適當少吃蔬菜、水果、粗糧、堅果等富含膳食纖維的食物，讓糞便硬一些。當然，富含膳食纖維的食物也不能吃得太少，否則就需警惕便祕發生了。
蛋白質吃太多也會讓大便黏馬桶
但如果不愛吃蔬菜、水果，糞便也黏馬桶，這是怎麼回事呢？那可能是大魚大肉吃太多了，食物中的蛋白質和脂肪沒有被腸胃道完全消化吸收。沒有被消化的油脂混進糞便裡，會讓糞便更黏稠。某些蛋白質的吸水性也很強，但一般情況下你吃進去的蛋白質大部分都會被消化吸收，不會進入大腸。
除非一次吃了太多富含蛋白質的食物，腸胃道沒辦法完全消化吸收，未消化吸收的蛋白質就會進入大腸。這時排出的糞便不僅黏馬桶，還特別臭！腸道中的微生物會分解蛋白質，產生特殊的氣味。對於這些朋友，建議少吃肉，減少蛋白質和脂肪的攝入。
腸胃疾病也會讓大便黏馬桶
一些疾病也會影響身體對脂肪和蛋白質的消化吸收，導致糞便黏稠，例如急慢性腸道發炎、乳糜瀉，以及胰液和膽汁分泌不足等。
總而言之，在大部分情況下，糞便黏馬桶與飲食有關，只要調整一下飲食即可。如果同時出現了便血、消瘦、排便習慣改變、貧血等警示症狀，請立即就醫，排除腸道發炎、腫瘤等情況。
◎ 本文摘自／《腸道求救中：從放屁到大腸癌，你的身體其實早有暗示》曾維根 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
