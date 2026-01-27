為什麼導遊勸「不要和兵馬俑合照」？背後原因曝：聽完遊客全沉默了

大陸中心／唐家興報導

秦始皇兵馬俑被譽為世界第八大奇蹟，是許多人造訪西安必看的歷史聖地，但不少遊客發現，現場資深導遊常會提醒「盡量不要與兵馬俑合影」。這項旅遊禁忌背後，究竟隱藏著什麼樣的文化與科學真相？其實這不僅關乎傳統民俗，更涉及對兩千年國寶的保護。專家提醒，不合影不僅是為了避邪，更是為了守護脆弱的彩繪，讓不少了解內情的網友直呼：「真的要聽勸，懂了比較安心。」

【兵馬俑本質是「冥器」！民俗專家謝沅瑾：不宜近身】

許多遊客將兵馬俑合照視為禁忌，核心原因在於其特殊本質。知名民俗專家謝沅瑾分析，在傳統觀念中，兵馬俑與唐三彩皆屬於「冥器」，是專為守護秦始皇陵寢而製的陪葬品。這類器物長期封存於地下，具有較強的「陰氣」，若人體當下磁場較弱卻與之合影，在民俗學上被認為可能干擾運勢。這種對靈魂與往生者的尊重，成了華人遊客心中「寧可信其有」的潛規則。

秦始皇兵馬俑被譽為世界第八大奇蹟，每年總會吸引大批遊客前往朝聖。（圖／翻攝自維基百科）

【兵馬俑之父揭真相：閃光燈竟是彩繪「沉默殺手」】

撇開民俗觀點，導遊提醒少拍照的最科學原因其實是為了「保護文物」。被譽為「兵馬俑之父」的博物館首任館長袁仲一曾指出，兵馬俑出土時其實帶有鮮豔色彩，但漆層在接觸大氣後會迅速捲曲脫落。他強調，雖然館內禁止閃光燈，但遊客近距離合影時產生的微量熱能與頻繁的光線刺激，對極其脆弱的陶俑仍是極大負擔。不合影，正是為了讓這份世界級遺產能延續壽命。

陶俑表面的漆層與彩繪極其脆弱，環境溫濕度與光線是其最大殺手。合影時不經意留下的閃光與熱能，可能讓這兩千年的色彩加速毀壞。（圖／翻攝自PIXABAY）

【尊重歷史與英雄：陵寢之地的莊重敬畏】

除了科學與迷信，更多人認為這是一種對歷史的敬畏。這支精銳部隊象徵著大秦帝國統一六國的軍威，每一尊陶俑背後都代表著守護帝王的戰士。從文化角度來看，走入坑內如同踏入肅穆的陵園。資深導遊建議，造訪這類遺跡應保持「遠觀」而非「近合」，以靜靜感受歷史厚重感取代頻頻拍照，才是對這些沉睡兩千年英雄的最高致敬。

【講解員妙語如珠！床頭擺放陶俑嚇壞眾人】

曾有景區講解員分享一段趣聞：有遊客依照兵馬俑比例購買仿製品，甚至想擺在床頭兩側求保佑。講解員當時幽默反問：「兵馬俑原本的功能是守護陵墓，你人躺在中間，這畫面合適嗎？」這番話讓在場遊客瞬間恍然大悟，也點出了文化認知落差可能帶來的心理疙瘩，幽默提醒大眾在追求「保佑」之餘，也需理解文物的真實意義。

【東西方觀點大不同：尊重在地文化才是王道】

對於兵馬俑禁忌，網路上評價兩極。西方遊客多半認為「不合照就白來了」，對千年文物充滿好奇；而華人社會則普遍持避諱態度。事實上，「信者恆信」，在科學保育與傳統信仰的交界處，若導遊與專家已給予善意提醒，遊客不妨多一分尊重、少一張合照。用心靈與雙眼感受大秦帝國的震撼，或許才是這趟旅程中最珍貴的回憶。

