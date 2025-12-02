為什麼工作後容易變胖？醫曝上班族陷「過勞肥」真相：大腦以為你被虐待
上班後真的會越來越胖？一名網友近日抱怨他開始工作後，就發現自己有「越忙越胖」的趨勢，怎料PO文曝光後掀起共鳴。對此，專家指出，長期工作壓力會讓大腦以為身體遭受「極限虐待」，因此分泌大量皮質醇，使人渴望高油高糖食物並囤積脂肪，進而出現「過勞肥」。
上班後真的會越來越胖！大腦認為你「受到虐待」
根據封面新聞、新華社等陸媒報導，有網友近日在微博上發文自嘲表示，自從開始上班後就變得越來越胖，PO文曝光後頓時引起熱議，不少苦主紛紛抱怨：「這不是說我呢，明明很累，又不見瘦」、「體重沒變但是肚子大了不少」、「我是因為不上班時懶得煮飯吃飯，少吃就會瘦，上班一日三餐正常吃就會胖回來」、「壓力+熬夜，容易引起情緒性進食，還有皮質醇升高，久坐運動也少，就容易發胖，而且肉肉都長腰腹部了！」
對此，首都醫科大學附屬北京地壇醫院中西醫結合中心副主任醫師劉龍受訪時，可能導致上班後發胖的原因不少，但最主要的其實是因為在長期工作之下，讓大腦以為身體受到了「非人的虐待」，從而分泌大量皮質醇來對抗壓力，不自覺地吃下更多高油、高熱量、高糖分的食物，導致身體為了「面對極限生存模式」而儲存脂肪。
另外，山東大學齊魯醫院中醫科副主任醫師白文武也表示，每天工作很累反而變胖，也能稱之為「過勞肥」，大多發生在長期從事腦力工作、久坐、工作壓力大、工作時間長的上班族身上。白文武醫師指出，過勞肥可能與體內荷爾蒙變化、睡眠不足、不良的飲食習慣、缺乏運動等因素有關，建議上班族每天最好抽出半小時進行有氧運動，例如騎腳踏車、慢跑和快走等。
過勞肥是怎麼形成的？
體內荷爾蒙變化
慢性壓力和勞累會使大腦長期處於警備狀態，壓力荷爾蒙皮質醇持續分泌，引發肝臟釋放出更多的葡萄糖，導致血糖升高，升高的血糖更容易轉化為脂肪導致肥胖。另外，壓力激素也會導致食慾增加以及失眠，因此要緩解過勞肥現象，重要的是緩解釋放壓力，可以進行漸進式的肌肉放鬆、深呼吸、放鬆壓力、找到適合自己的娛樂放鬆方式。
睡眠不足
每天工作很累的上班族往往都是經常加班、入睡時間晚，再加上皮質醇激素引起失眠，都會導致睡眠時間縮短、人體產生飢餓激素，而大腦在飢餓激素的刺激下就會非常渴望高熱量食物，飽腹感隨之降低。另外，睡眠不足還會減慢人體新陳代謝的過程，身體的能量消耗減少，結果一方面暴飲暴食，一方面身體消耗減少，久而久之就會導致發胖。
不良的飲食習慣
繁忙的工作可能導致三餐不定時，沒有時間注意三餐規律和食物營養均衡，也容易多吃如漢堡、披薩、炸雞等高熱量素食，或是吃下甜點、零食、飲料來舒緩壓力，而這些食物大多會造成血糖飆升，更容易轉化囤積脂肪。上班族們應盡量按時吃飯，每餐控制在八分飽，多吃水果、蔬菜、五穀雜糧等天然食物。
缺乏運動
每天長時間坐著工作，包括長時間使用電腦，會導致運動量不足或不運動，不能靠運動消耗熱量，很容易發胖，而且脂肪會更容易堆積在腹部。
