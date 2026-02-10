為什麼成功的人都愛讀書？3位出版人曝震撼真相：AI時代閱讀如虎添翼
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2026台北國際書展成功落幕，參觀總人次高達58萬。今年總計國內外有29國、509家出版社參與，國際人士748位，閱讀活動1301場。【國際書展基金會】表示，因為表示有文化幣加碼、門票全額抵用金加持，人潮不輸跨年、買氣一天比一天好。時報出版董事長表示，今年因為AI話題熱門，讀者領悟到：透過閱讀能加強人們的深度沈思、專注反省，【是提問AI讓自己能如虎添翼的關鍵】，因為【AI寫不了人生，閱讀才是真正的護身符】。
AI時代不被洗腦的關鍵力量曝光 出版界揭開閱讀翻身的秘密
短影音滑不停、社群訊息秒刷新，現代人每天花大量時間盯著螢幕，卻越來越少人願意靜下來讀一本書。閱讀人口下降，真的代表書本過時了嗎？三位出版界重量級人物時報出版董事長趙政岷、聯經出版總經理陳芝宇、聯合文學總經理李文吉一致指出：真正消失的不是閱讀，而是「願意為思想留時間的人」。在AI與演算法主導的時代，閱讀，正成為守護心智自由與人生方向的重要力量。
閱讀培養判斷力 守住不被操控的人生
趙政岷表示，讀書從來不只是增加知識，而是訓練「思考力、判斷力與反省力」。一本好書，會逼你停下來思考：這是真的嗎？這合理嗎？我認同嗎？這樣的過程，正是培養獨立思考的關鍵。
李文吉也指出，閱讀是一種與作者深度對話的過程。當人習慣在文字中追索邏輯與脈絡，就不容易被情緒化內容帶著走，也不會輕易被單一觀點洗腦。他強調，一本書往往凝聚作者數十年的生命經驗，讀書，就是站在前人的肩膀上，看見自己原本看不到的世界。在資訊爆炸的時代，閱讀是一種讓人「不迷路」的能力。
心靈、財富、生命 三大類書單指引人生方向
根據國家圖書館調查，讀者最關注的書籍類型集中在「心靈、財富與生命」。三位出版人也分享推薦書單，為讀者指引方向。
■心靈成長：
1.蔣勳《傳說》。透過神話與故事，帶領讀者回望內心世界，反思恐懼、自由與人性本質。讓閱讀成為探索心靈深度的旅程。
2.薩瑞爾．睿家第。《身心療癒的真實技術──祈禱、觀想與冥想的無限力量》。
蔡璧名《正是時候讀莊子》。用現代語言詮釋古老智慧，回應現代焦慮。
3.威拉蓬‧尼迪巴帕 《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》。宛如泰國版《百年孤寂》的好看。
■財富思維：
1.吳淡如《窮思維、富邏輯》。強調真正的致富關鍵，不是投機，而是紀律與長期思維。
2.褚士瑩《窮道德經與中年哲學》。從東方哲學思考金錢與人生平衡。不是典型的理財書，以《道德經》哲學為基礎，引導讀者思考人生、選擇與「生活的智慧」。真正的“財富”不單是金錢，更是如何在日常生活中建立平衡、理解欲望與追求內心的富足。
■生命書寫：
1.林黛嫚 《今生是最後一次》。以日常與陪伴為主軸，提醒珍惜每一次相遇。從四隻寵物的視角出發，延伸至家族、愛與記憶的交織，讓讀者看見人與人、生命與生命之間不斷流動的情感與依存關係。
2.黃麗群 《海邊的房間》。細膩書寫孤獨與療癒，陪伴讀者與自己對話。
3.水瓶子等《台灣感性》。台灣人習以為常的小事小物，卻是外國人失而復得的珍貴寶藏。
4.野島剛 《野球與棒球》：賴清德總統、鄭麗君副院長、蔣萬安市長都有選購的書籍！「從野球到棒球，串起台日的百年情誼，展現台灣立足世界的決心和氣魄！」
擁抱社群與新聞 增加好書曝光度增加被看見的機
談到出版市場，三位出版人都有共識：閱讀沒有消失，只是管道改變。趙政岷指出，現代出版必須結合大數據分析、社群平台、實體書店陳列與跨平台曝光，打造完整閱讀生態。運用大數據、深究讀者內心，找出要讀能賣的書，再善加運用陸海空全面佈局，及地面書店的陳設、海外市場的開拓、及網路社群的空中優勢，借力使力及，才能增加觸及率與銷售力。
社群網路力量愈來愈大。時報出版2026年1月才出版溫若喬台語詩作品《日光閃爍》，起印一個月內再版5次，銷量近2萬本，已成今年最現象級暢銷書，就是是拜「脆 的粉絲流量所賜。
李文吉也認為，文學需要被「重新引介」。透過金句分享、作者故事、議題連結，讓作品先被看見，再被閱讀。我不認為出版市場「不好」等同於閱讀正在消失，而是閱讀的接觸路徑正在改變。閱讀始終是人類理解世界、建構自我最重要的文化形式之一，真正的關鍵不在於守住舊形式，而在於如何讓書走進當代人的生活節奏。
陳芝宇則強調，人類想要不被AI取代，思考力不能外包，還是要閱讀、深思，你讓自己讀什麼，也影響了自己的人生和生活會變成什麼樣子。即使買了書沒看完，至少你知道家裡還有一些武器，必要的時候可以用上。只要團隊相信好內容，就一定能遇見更多同好。閱讀不是夕陽產業 而是等待被重新看見的文化力量。
AI寫不了人生 閱讀才是人生真正的護身符
三位出版人最後不約而同指出：AI可以幫你寫文章，卻無法替你思考人生。演算法可以推薦內容，卻不能替你做選擇。閱讀，也許無法讓人立刻成功，卻能讓人在迷惘時不墜落。一本書，就像一把靜靜躺在身邊的人生武器，平時不起眼，關鍵時刻卻能救你一命。在快速變動的時代，閱讀，仍然是最溫柔、最長遠的自我投資。
