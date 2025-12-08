為什麼挪威鯖魚又叫「海中老虎」？吃一片抵5顆魚油！25年賣魚冠軍揭3大冷知識

你常常吃鯖魚，但你知道這條國民美食背後，藏著許多連老饕都不知道的秘密嗎？為什麼日本人特別迷戀「挪威」產的鯖魚？為什麼它被稱為海中的老虎？

藉此，我們請到從魚市場一路打拚、深耕水產界25年，被譽為「鯖魚銷售冠軍」的「戎的魚店」創辦人周漢文，請他用三個有趣的冷知識，帶你重新認識你以為很熟，其實很陌生的鯖魚。

為什麼挪威鯖魚叫「海中老虎」？原來背上有刺青

下次去超市或魚店，不妨仔細盯著鯖魚的背部看。周漢文老闆分享，挪威鯖魚（大西洋鯖）最顯眼的特徵，就是背部有著深色、清晰且呈現波浪狀的不規則條紋，乍看之下就像是老虎的斑紋，因此有「海中老虎」的霸氣稱號。

相對地，台灣鯖魚（花腹鯖）的斑點就比較細碎、不明顯。所以，認明「老虎斑」，就是買到正宗挪威鯖魚的第一步。

吃一片抵 5 顆魚油？鯖魚「脂肪」是關鍵

很多人吃鯖魚是為了補腦、護心血管。周漢文指出，挪威鯖魚為了能在寒冷的北大西洋生存，本身就是天生的「脂肪富翁」。

特別是在每年9月至11月的「黃金捕撈期」，為了儲存過冬所需能量，牠們體內的脂肪含量會飆升至體重的25%左右，而這些豐富油脂中，正蘊藏大量對人體有益的EPA與DHA。數據顯示，光吃一片約100克的挪威鯖魚，攝取到的Omega-3含量，竟相當於吞下5顆魚油膠囊。

日本人也瘋狂！竟用 MRI 機器掃描魚肉？

大家都知道日本人對魚有多挑剔，但你知道他們有多愛挪威鯖魚嗎？周漢文笑說，甚至有研究團隊不惜動用了 MRI（核磁共振） 機器去掃描魚肉，結果證實挪威鯖魚的油花分佈，確實優於日本當地捕獲的鯖魚。

這也是為什麼，如果你追求那種「一口咬下、油脂在嘴裡爆開」的滑嫩口感，只要是行家都會勸你選挪威鯖魚。

想買新鮮好魚？按壓魚身「秒回彈」是關鍵

聽完冷知識，手癢想買回家煮了嗎？周漢文老闆憑藉 25 年的選魚經驗，傳授最簡單的挑選口訣：「一觀、二聞、三觸」。

觀外觀： 魚眼要清澈微凸，魚身要有光澤，「老虎斑」要清晰。

聞氣味： 應該是淡淡海藻味，如果有腥臭味或氨味，絕對不要買。

觸魚身： 這一步最重要。用手指輕壓魚肉，新鮮的魚肉有彈性，會快速回彈，如果按下去凹陷不起，或是肚子摸起來軟爛，那就代表不新鮮了。

