為什麼新科紐約市長曼達尼這麼特別？
曼達尼（Zohran Mamdani）自17世紀紐約市有選舉紀錄以來，他是第一位穆斯林、印度裔市長，他也是一百年來最年輕的紐約市長。（圖片來源／Zohran Mamdani臉書）
34歲民主黨籍候選人曼達尼（Zohran Mamdani）美國時間11月5日當選紐約市市長，這個非典型的名字「Zohran Mamdani」，迅速佔據了歐美各國國際新聞的頭版，我用五個Q&A，來解釋他的當選，值得大書特書。
Q1: 為什麼Zohran Mamdani成為紐約市長這麼特別？
A1：因為自17世紀紐約市有選舉紀錄以來，他是第一位穆斯林、印度裔市長，他也是一百年來最年輕的紐約市長。
在美國金融中心華爾街、摩天大樓林立曼哈頓所在的紐約，卻選出一位主張經濟公平、社會正義的左派市長。
他的妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）今年28歲，將是史上最年輕、屬Z世代的紐約市第一夫人。
他們兩人是多元族裔的最佳代表。
曼達尼（Zohran Mamdani）1991年在非洲烏干達出身，他的父母都是印度裔的知識份子。他的父親是來自印度古吉拉特穆斯林的哥倫比亞大學政治學者馬穆德．曼達尼（Mahmood Mamdani），母親拉．奈爾（Mira Nair），是旁遮普印度教徒，是知名電影製片人，曼達尼7歲時全家移民美國。
新科市長夫人，從事藝術工作的杜瓦吉（Rama Duwaji）是敘利亞裔，在德州休士頓出生，9歲隨家人遷至杜拜，4年前才搬到紐約。倆人還是在滑交友軟體Hinge時邂逅的。
Zohran Mamdani從小在政治與社會正義氛圍中成長，童年時曾跟著父母，參加抗議遊行和政治集會，這些經歷深深影響了他的政治觀念。曼達尼家族有著多元跨文化背景和投入社會運動的滋養，助長了Zohran對民主社會主義理念的認同和追求。也讓他的政見更具可信度與政治理念的深度。
Q2：Zohran Mamdani當選對美國政治的意義。
A2：Mamdani代表民主黨參選，他的勝選，對同樣在紐澤西州、維吉尼亞州獲勝的民主黨而言，無異是民主黨自總統敗選以來，翻身的最佳鼓勵，為士氣低落的民主黨打了強心針。
紐澤西州、民主黨候選人米基·謝里爾（Mikie Sherrill）成為新澤西首位女性州長；在維吉尼亞州，民主黨候選人阿比蓋爾·斯潘伯格（Abigail Spanberger）打敗共和黨，翻轉為民主黨管轄。這幾場地方選舉，被視為對美國總統川普第二任執政成績的初步公投。
Q3：為什麼五成的紐約市民，把票投給了Zohran Mamdani？
Mamdani 2021年起，擔任紐約皇后區阿斯托利亞（Astoria）區州眾議員，他今年六月參與民主黨內市長初選時，只拿到約18萬2,000票，得票率為56.4%；但他在11月的市長選舉中，拿到了超過百萬的票。
從投給Mamdani的選民結構可以看出，他得到絕多數年輕選民的支持，三分之二以上30歲以下選民投給他；他在黑人、亞裔選民中拿到最多的票。選民中大學及以上教育的選民是多數，未受過大學教育的選民則偏向對手、前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。
紐約通常被認為是美國多元文化的最佳代表城市，紐約客具備堅韌、開放與進取的特質。他們擁抱不同族裔與文化，注重自由、實用主義和包容性。從1961《蒂芬尼的早餐》（Breakfast at Tiffany's）的時尚與都市浪漫；1979年伍迪·艾倫執導《曼哈頓》（Manhattan, 1979），顯示藝術氛圍與都市知識分子的生活 以及1989年《當哈利遇見莎莉》（When Harry Met Sally）都可以感受這座城市的魅力與挑戰。
正因為紐約的多元與包容，Mamdani本身就是多元族裔、紐約客的代表，他提出對富人增稅、提高最低工資、擴大公共福利的政見，正是迎合了尋求改變經濟不平等的選民期望，特別是打動了少數族裔與年輕人的心。
Q4：為什麼Zohran Mamdani的當選，也讓我們國外的吃瓜群眾感到驚豔與鼓舞？
A4: Zohran Mamdani選舉中最具吸引力的口號是「Housing By and For New York」，強調應該提供民眾可以負擔的、由工會建造的、租金穩定的住房，他甚至提出「凍漲」租金的主張，直接回應了許多承受高物價、高生活成本的紐約客的需求，也吸引了我們這些租房者和受薪階級的共鳴。
Q5: 為什麼民主政治還是要堅持？
近年來民主選舉經常出現民主失能的現象，政治的極化與對立，假訊息的操弄，以及低投票率，削弱選舉的代表性和合法性。
但是連紐約客雜誌的執行主編Michael Luo都被感動，因為 Mamdani競選時提到，作為一位移民之子，他可以感受到，在這個城市中卻有一群被遺忘的人，他逐一點名：
來自葉門的便利商店老闆和墨西哥的老阿嬤；
塞內加爾的計程車司機和烏茲別克的護士；
千里達的雲端廚師和衣索比亞的阿姨；
穆斯林的族群。
透過民主的選舉，讓弱勢得以發聲，得以參與，能夠做出改變，重組原有的權力結構，特別是紐約這樣的國際大都市，更是舉足輕重。
