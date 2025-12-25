為什麼日本高市早苗的日本年輕選民支持率那麼高?

截至 2025 年 12 月，日本首相

高市早苗在年輕選民（18-29 歲）中的支持率創下歷史新高，部分民調顯示該族群支持率甚至高達 92.4%。以下是其支持率高,激發愛國情操的原因，以及對台灣政府的施政參考。



高市早苗受年輕人青睞的原因

強勢領導力與透明度：年輕選民厭倦傳統派系政治與官僚辭令。高市以「鐵娘子」形象示人，言論清晰大膽，被認為具備「能把事情辦好」的行動力。

明確的國家安全立場：在地區局勢緊張之際，她提出的「國家強韌化」與對中強硬立場，與成長於經濟不確定、對國防安全敏感度較高的年輕世代產生共鳴。

突破傳統的吸引力：作為日本首位女性首相，她的非傳統背景（曾是重金屬鼓手）與突破框架的施政風格，吸引了對傳統自民黨冷感的首選族群。

愛國情操被激發的原因

外交自主感：高市在面對外部施壓（如中國的反應）時毫不動搖，這種「不畏強權」的姿態大幅提振了國民的民族自尊心。

「台灣有事」論述：她多次將台灣安全與日本存亡掛鉤，並在 2025 年推動建立「準安全聯盟」，讓日本選民感受到國家正在積極捍衛自身及盟友的價值，激發了捍衛民主價值的集體認同。



對台灣賴清德總統的施政參考

強化經濟安全與科技自主：高市強調半導體供應鏈與 AI 等戰略產業的合作，這與台灣優勢重疊。台灣可強化產官學研的戰略整合，將科技優勢轉化為外交籌碼。

政策溝通去官僚化：參考高市在社群媒體與公開演說中使用的直觀語言，針對年輕族群關心的居住正義、薪資成長等議題，提供更具體、更具前瞻性的解決方案，以建立政策期待感。

深化區域安全連結：持續深化台日「準安全夥伴」關係，將國家安全議題從傳統軍事層面擴展至經濟安全與區域民主韌性，提升國際能見度以換取更多實質支持。