為什麼早餐店紙袋「一定要印圖案？」內行人分析原因

常吃傳統早餐店的民眾一定對印有圖案的白色紙袋不陌生，對此有網友也忍不住表示，紙袋屬於一次性的消耗品，印圖案還要增加成本，忍不住好奇其他網友的看法「早餐店用的紙袋為什麼一定要印圖案？」引發討論。

有網友在論壇Dcard發文，表示早餐店常見的紙袋外觀幾乎都會印上圖案，對此原PO坦言不解，認為早餐店的紙袋屬於一次性的消耗品，大部分的人吃完順手就丟掉了，根本不用印圖案增加成本，忍不住好奇其他網友的想法，「早餐店用的紙袋為什麼一定要印圖案？」

貼文一出，不少網友樂見其成「有圖案真的滿可愛，純白的紙袋沾到油污很明顯，圖案可以分散注意力」、「我家開早餐店，我覺得這樣很好區分正面、背面，這種袋子的口一定會做不一樣長，才可以在全新的狀態下很容易打開，把漢堡放進去，可是長邊一定要朝下，食物才不會髒掉」、「不單調且滿可愛的」

「好懷念在國小、國中買早餐，都是這個包裝。現在幾乎不吃外面早餐店，不然就是吃便當或麵包，如果這個也不見的話，是不是又少一個回憶呢…」、「就跟奶茶的封膜上有笑話，就覺得比較好喝又開心」、「用這袋子會比較有食慾耶，反而單色牛皮紙看起來還好，雖然質感上感受不同」、「有圖案看起來比較好吃」、「整個白色的看起來就很難吃...」。

也有內行人解釋「我們家賣吃的 純白紙碗反而比印圖案的貴，所以可能省成本吧」、「我家早餐店，紙袋我不確定，但封口膜全透明的話比有笑話的還貴喔」、「因為空白的比較貴，包含紙盒、紙碗幾乎都是」。

撰稿：吳怡萱



