為什麼是馬杜洛？美列6大罪狀：西半球「社會主義軸心」關鍵人物

美國於3日凌晨發動突襲行動，抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），並將兩人押送至美國紐約受審。此舉結束了自去年8月美方祭出5000萬美元（約15億7千萬元新台幣）緝拿獎金以來、長達數月的密集壓力行動。儘管美方宣稱其在委內瑞拉沿海的大規模軍事部署是為了打擊「毒品恐怖主義」，但白宮官員私下透露，剷除馬杜洛政權長期以來一直是美國川普政府的核心目標。

《Axios》報導，川普政府將此次行動定調為執法行動，依據是美國對馬杜洛的刑事起訴，以及對其2018年「非法選舉」導致執政合法性喪失的認定。但事實上，美國試圖推翻馬杜洛背後存在六大戰略考量。

首先，川普政府認為馬杜洛是美洲地區的「頭號公敵」（Public Enemy No.1）。在白宮看來，馬杜洛的威脅遠超委國內部，他被視為支撐西半球「社會主義軸心」（Axis of Socialism）的關鍵人物。川普此前已多次警告古巴與尼加拉瓜（Nicaragua），甚至點名哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）若不阻止古柯鹼流入美國也將面臨後果。美方毫不掩飾這場衝突不僅在於毒品，更在於意識形態的對抗。

其次是打擊古柯鹼販運。美國指控委內瑞拉透過支持惡名昭彰的幫派組織進行國家級毒品走私，包括阿拉瓜火車幫（Tren de Aragua）和錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）。川普也指控馬杜洛刻意將這些組織成員送往美國。儘管美國情報單位去年在機密備忘錄中判定馬杜洛實際上並未控制阿拉瓜火車幫，但針對馬杜洛的起訴書仍詳述其涉嫌毒品走私的連結。

第三，石油資源是核心誘因。川普主張擁有全球已知最大石油儲量的委內瑞拉「竊取」了美國石油，理由是委內瑞拉石油國有化後「竊取」了美國企業的設備與資產。川普於1月3日明確表示，美國將全面恢復委內瑞拉的石油基礎設施，並優先補償在此前蒙受損失的美國企業。

第四，移民問題。根據大西洋理事會（Atlantic Council）資料，馬杜洛政權下的經濟崩潰導致大規模人口外流，10年間有800萬委內瑞拉人逃離，是「西半球近代史上最大規模的移民潮」。這對2025年重返白宮、決心遏制邊境湧入人口的川普而言，是必須根除的源頭問題。

最後兩項原因則是黃金儲備與馬杜洛的外國盟友。美國指控馬杜洛利用龐大黃金儲備規避制裁多年，這些黃金可用於購買武器、燃料或現金。此外，更令美國忌憚的是馬杜洛與美國敵對勢力的結盟，委內瑞拉與多個美國敵對勢力結盟，包括委國石油的最大買家中國大陸、與之共組「團結軸心」（Axis of Unity）的反美盟友伊朗及黎巴嫩真主黨，以及長期夥伴俄羅斯。美方的軍事行動被視為對這些外部勢力的嚴厲警告，要求其撤出西半球。

