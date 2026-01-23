為什麼晚上不適合戶外運動？醫解析「關鍵原因」恐瘋狂吸入髒空氣

35歲的張先生每晚9點下班後都會沿著路街慢跑1小時，持續半年後開始感到胸悶、呼吸不順，就醫檢查發現肺功能下降，醫師詢問才發現問題出在夜跑時段。《優活健康網》特摘此篇指出，許多人選擇夜間運動，認為氣溫涼爽、時間充裕，卻不知這個時段可能讓肺部承受更大負擔。因為夜晚並非運動好時機，空氣污染物在此時濃度往往最高。







夜間運動反而吸入髒空氣



太陽下山後地表快速降溫，冷空氣沉在地面被上方暖空氣壓住，就像城市上空加了鍋蓋。汽機車廢氣、工業污染物、細懸浮微粒等有害物質無法向上飄散，全部堆積在地表。因此，夜間這種氣象條件出現時，細懸浮微粒濃度增加超過5成，當地醫院呼吸道與心血管疾病患者也明顯增多，尤其是對於兒童與老年人等族群。

廣告 廣告

國泰醫院胸腔外科醫師劉祖豪指出，運動時呼吸量是平常好幾倍，靜止時每分鐘吸入約12公升空氣，運動時可暴增到100公升。若在污染較重的夜間運動，等於把大量髒空氣直接送進肺部。而長期處於空氣品質差的環境運動會引發肺部發炎、損害肺功能。更嚴重的是，微小顆粒可穿透肺泡進入血液，傷害血管、增加血液凝結風險，提高心肌梗塞與中風機率。





下午時段空氣品質好



原本運動是想能改善心血管健康，但在污染環境下運動，這些好處會被抵消甚至產生反效果。劉祖豪建議，可以在下午時段是太陽照射讓空氣對流，污染物向上擴散稀釋，算是一天中空氣品質較好的，盡量找公園綠地等遠離交通要道的區域。再來就是選擇室內運動場，維持室內環境品質良好的場域就不限時間也較為安全。

劉祖豪提醒，當細懸浮微粒濃度每立方公尺超過50微克，有呼吸道、心血管疾病、年長者或孕婦應完全避免戶外運動，改到室內場館，或是應縮短時間或降低強度。若濃度超過100微克，建議所有人都暫停戶外運動。若運動時出現喉嚨刺痛、咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀，應立即停止並休息。選對運動時機與地點，才能讓每次流汗真正為健康加分。









（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：夜間戶外運動更「傷心」！ 醫：夜間空污濃度比想像高）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

近視是一種疾病！醫籲兒童近視及早控制 避免高度近視

啟動棕色脂肪代謝力 燃燒熱量、控制體重改善血糖血脂



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為什麼晚上不適合戶外運動？醫解析「關鍵原因」恐瘋狂吸入髒空氣