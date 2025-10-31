為什麼最有殺傷力的反擊，是一句話都不說？溝通講師揭「沉默藝術」

為什麼適時沉默是件好事？訴訟律師、作家以及講師傑佛森．費雪（Jefferson Fisher）於《不吵架也能贏的溝通術》一書中，將每天在現實世界中處理爭吵、分歧、激烈爭論，以及艱難對話時汲取的教訓，整理成實用建議，幫助讀者輕鬆應用在各種對話情境，克服生活中的棘手難題。以下為原書摘文：







說話該如何停頓？



如果你想掌控自己的說話方式，就得學會適應沉默，別無他法。那麼你將用沉默表達什麼呢？

停頓帶來的沉默確實能傳達一些訊息。再次強調，沉默或許沒有聲音，但不代表沒有溝通。你可以試著想想停頓所傳達的不同訊息和訊號：

在他第一次說「我愛你」之後停頓。

在她問「你喜歡我的新洋裝嗎？」之後停頓。

在所有人大喊「驚喜！」之後停頓。

在她問「你昨晚去哪了？」之後停頓。

停頓對某人而言代表什麼意義，大部分取決於停頓時間的長短。舉例來說，如果我沒有在5分鐘內回覆你的訊息，通常沒什麼關係。但是五天沒有回呢？那麼我就會傳達出某種意思了。在接下來的篇幅中，我將簡單說明其中的區別，以及如何根據沉默持續的時間，善加利用停頓的獨特優勢，將每個安靜的時刻轉化為有利的溝通工具。

短暫停頓能集中注意力



短暫停頓介於1～4秒之間，能夠強調並聚焦在特定的字詞上，就像戴上一副老花眼鏡來閱讀細小的文字。你會看得更清楚。短暫停頓傳達出你即將說的話經過深思熟慮，已經花時間衡量並斟酌用詞。舉例來說，假如辦公室裡有人問你：「今天下午能把報告做好嗎？」短暫停頓能夠改變你對狀況的掌控：

你沒有停頓，立刻反駁對方：「我已經說過我沒辦法。」

停頓4秒後，你緩慢回應對方：「我已經說過我沒辦法。」

你在腦海中第2次念出同一句話時，是否語氣有所不同？只需要幾秒鐘，你的語氣就聽起來更堅定，對自己更有把握了。讓我們再試一個更簡單的例子。這一次，想像有個朋友問你：「你過得好嗎？」請注意下列兩句語氣上的差別。

你沒有停頓，而是脫口而出：「我很好。」

停頓3秒後，你回答：「我很好。」

聽出來了嗎？立即回答對方顯示出你幾乎沒有思考就說出口，更像是不屑回應或隨便回答。甚至聽起來不太真誠。然而，加上一個停頓，就表示你思考過自己的答案。這也讓你的回答更有力、效果更好。你確實知道自己過得很好。

短暫停頓非常適合回答一般的問題，尤其是在面試或庭外口頭取證的場合更有效。我會建議客戶，在對方問完問題之後、自己要回答問題之前，加上幾秒鐘的沉默。請記住，以呼吸作為開場白。這不僅讓你有時間在腦海中思考並重播對方的問題，你說出口的話也會更穩重、更能掌握狀況。

短暫停頓也是用來強調特定用詞的好方法，例如在說出笑點或機智妙語之前⋯⋯停頓一下。沉默就像懸疑故事一樣吸引你的注意力，它會激發人們的好奇心，讓他們忍不住想知道你接下來會說什麼。

這也是對話式呼吸如此重要的原因，這屬於短暫停頓。通常來說，你在說話時會照常吸氣，並在吐氣時把話說出口。對話式呼吸的吸氣時間總共是3秒鐘，這段時間剛好能讓你重新集中注意力，並在吐氣時以控制得當、平穩的語氣說話。無論是在教室、會議室或客廳，在回應前先停頓一下的人幾乎都表現得更穩重自持、更有自信。





延長停頓是為了反思



延長停頓會介於5～10秒之間。超過這個時間就不算停頓，而是暫停休息。短暫停頓是為了集中注意力，而延長停頓則是為了反思。延長停頓就像一面雙面鏡，不僅能讓你反思自己的回應，更重要的是，也能迫使對方自我反省。

每當有人冒犯你，或是侮辱、貶低你的時候，延長停頓將是你最大的武器。原因如下：

5～10秒的沉默足以讓對方有時間思考自己的言詞。 他們說出的評論還迴盪在空中，往往令他們質疑或懷疑自己傳達的訊息。這就是為什麼有時候對方會利用這段沉默的空檔，在你回應之前就脫口說出「我很抱歉」或「我剛剛不該這麼說」。

沉默永遠不會被錯誤引用或曲解。 什麼都不說總比說一些傷人的話還好得多，因為這種話一定會被列入你們的交往紀錄裡，每次遇到問題就會再度出現。

說最後一句話的人往往會以失敗收場。在談判時，人們總說先發言的人會輸；但是在爭論時，情況卻正好相反。為什麼呢？因為要應對說出傷人的話的人，唯一的方法就是說一些更傷人的話。唯一能贏過對方尖銳評論的是更加尖銳的評論。當你強迫自己說最後一句話時，可能會成為那個必須先道歉的人。藉由在對話中插入延長的停頓，你可以阻止自己說最後一句話，讓對方的言詞赤裸裸的攤在陽光下。

延長停頓特別適合用來對付不誠實的人。各位可以想像，我身為訴訟律師，聽過很多證人說謊。當你已經對此見怪不怪時，如果別人對你說謊，你一點也不會感到驚訝。即使他們已經進行過宣誓。

我曾處理過一起案件，在庭外口頭取證的階段，我很清楚證人在對我說謊。我很清楚他在說謊，因為我手上握有證據。對方是大卡車司機，先前開車撞到我的客戶，卻將車禍歸咎於另一輛車。但這位司機的手機紀錄顯示，他在意外發生的當下用手機傳了一則簡訊，在事故發生前也傳過好幾則。他不知道我手上有這些紀錄。

「你有沒有在開車時傳簡訊？」我直截了當詢問。

「沒有，」他堅定的回答，「我從來不會在開車時傳簡訊。」

他犯的第一個錯誤，就是用了斷定的語氣：從來不會。每當有人使用斷定的語氣，往往是在自找麻煩。如果他們要說「從來不會」，就必須是從未做過這件事。

我用長達8秒鐘的延長停頓，讓他的話迴盪在空中。他的視線逐漸飄移、掃視桌子周遭；他開始在座位上挪動身子。他有足夠的時間思考自己所說的話，於是他打破沉默，改口說：「我是說，我剛才說『從來不會』，但我想我有時候還是會這麼做。我的意思是，這取決於當時的情況，你知道的。我真的不記得了。」

他犯了第2個錯誤，開始言詞反覆。在德州，我們會說這個人像螯蝦一樣臨陣脫逃、出爾反爾。我又延長停頓時間，這次長達10秒鐘。時間長到足以令人覺得不適。

誠實的人不會介意停頓所帶來的不適。在雙方沉默時，誠實的人很清楚自己沒有什麼好隱瞞。相對的，不誠實的人往往無法忍受沉默。對方保持沉默時，不誠實的人通常會覺得自己必須證明一切。他們感覺到你沒有上鉤，不相信他們的謊言。所以，他們會一邊在腦中設想你在想什麼、又會說什麼，一邊主動填補對話中的空白。他們往往會因為急於填補空白而露出馬腳。

（本文摘自／不吵架也能贏的溝通術：讓下一次對話更成功的三大法則／天下文化）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為什麼最有殺傷力的反擊，是一句話都不說？溝通講師揭「沉默藝術」