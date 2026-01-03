為什麼有人特別怕冷？醫建議「溫和冷刺激」喚醒棕色脂肪

天氣轉涼，許多人開始感到特別怕冷。從分子醫學角度來看，這可能是負責生熱、顧代謝的棕色脂肪逐漸沉睡所致，這種改變在女性身上特別明顯，尤其是停經前後雌激素下降時。

人體內存在一種「好脂肪」，稱為棕色脂肪，它不囤積、不塞血管，反而專門幫忙燒能量。（圖／pxhere）

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，人體內存在一種「好脂肪」，稱為棕色脂肪（Brown Adipose Tissue），它不囤積、不塞血管，反而專門幫忙燒能量。棕色脂肪的任務是把多出來的能量直接拿去生熱，這種脂肪裡有很多粒線體，粒線體裡有一個關鍵分子叫解偶聯蛋白一（Uncoupling Protein 1），這個分子一啟動，能量就不會拿去存成脂肪，而是直接轉成熱散掉，幫身體避免能量堆積最後變成肥胖、血糖失控、慢性發炎。

廣告 廣告

根據2025年發表在《Biology of Sex Differences》的大型回顧研究，有棕色脂肪且活性高的人，第二型糖尿病、心血管疾病、脂質異常與慢性發炎的風險都比較低。張家銘表示，這讓棕色脂肪從有趣的器官，正式變成代謝保護器官。

張家銘提到，女性通常擁有比較多、也比較活躍的棕色脂肪，關鍵在雌激素。雌激素透過雌激素受體α，會幫忙顧粒線體、拉高解偶聯蛋白一、放大產熱能力。這也是為什麼很多女性在更年期後會明顯感覺體質改變，不是突然變懶，是少了一個幫忙顧好脂肪的關鍵角色。

快走到微喘、阻力訓練、讓身體感覺有在用力但還撐得住，這些對棕色脂肪跟米色脂肪特別有幫助。（示意圖／Pexels）

從棕色脂肪的角度來看，冷不是敵人，而是一個訊號。張家銘建議留一點點冷給身體，冷氣不用調太低，洗澡最後留個二十秒偏涼，冬天不要把自己包到一點冷都感覺不到，這些都是在跟棕色脂肪說可以出來工作了。

張家銘指出，運動是在幫身體送出「現在需要能量調度、需要生熱」的訊號。快走到微喘、阻力訓練、讓身體感覺有在用力但還撐得住，這些對棕色脂肪跟米色脂肪特別有幫助。他提醒，壓力荷爾蒙會壓住棕色脂肪的產熱能力，睡眠是在幫好脂肪保留工作空間。

張家銘強調，溫和冷刺激、規律阻力訓練、抗發炎飲食、少碰塑化劑，這些都是在幫棕色脂肪撐住代謝防線，照顧好棕色脂肪，其實就是在替未來的代謝多留一條安全路。

延伸閱讀

WBC關鍵一役就是對中華隊！ 韓媒：要自尊還是ALL IN？

高雄禽獸高官侵犯少女！陳其邁竟神隱 藍青年不忍了開轟

羽絨外套「內搭薄襯衫」竟更暖！專家實測破除迷思