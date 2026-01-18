為什麼東沙島不部署重型武裝？ 地理條件、區域局勢都是考量

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共一架無人機昨日清晨進入東沙島空域，我國國防部痛斥，共軍這種高度挑釁、不負責任的行為，嚴重破壞區域和平穩定。盤點東沙島的駐軍，除了個人槍械、機槍與機砲外，只有攜帶「紅隼」反裝甲火箭彈、雙聯裝「刺針」防空飛彈，以及120公厘迫擊砲等，並無重型裝備，這不僅與島嶼條件有關，也是為了避免過度刺激區域局勢而生的策略。

東沙島海巡署與陸戰隊駐軍主要操作的武器，包括波佛斯40公厘防空機砲、20公厘機砲、120公厘迫擊砲等，可應對小規模敵軍的進犯。但考量中共對我軍事及灰色地帶威脅與日俱增，國軍自2020年起派海軍陸戰隊99旅一個加強連輪駐該地，隨後運輸紅隼火箭彈、雙聯裝刺針防空飛彈等裝備。若必要時，也可從台灣本島運送155公厘榴彈砲，供島上守軍使用。

不過，為什麼東沙島不像金門、馬祖等前線外島，可部署戰車、重型火砲等裝備？事實上，這與東沙島的環境條件有關。東沙島位於台灣西南方，鄰近中國廣東省，距離台灣本島約450公里，反倒是距離中國沿岸僅300公里。其仰賴每周專機或海上航班，協助人員與物資運送，且周遭無其他我國軍事據點，因此若遭遇情勢變化，須仰賴島上數百名海巡署、陸戰隊官兵獨立作戰。

為環礁地形的東沙島面積僅1.74平方公里，地勢平坦且脆弱，不像位於台海前線的金門、馬祖有著堅實的岩層，可以開挖地下坑道供官兵、裝備掩蔽，因此，即使在東沙島部署戰車、重型火砲等裝備，亦須構築堅固的掩體落實戰力保存，同時要有防鏽蝕的後勤工作環境，目前東沙島並無此條件。

除此之外，東沙島原由海軍陸戰隊駐守至2000年，隨後由海巡署官兵接手防務，政府於2007年成立東沙環礁國家公園，因此除了維護主權，更有海上執法、生態保育的多重價值。即使東沙島不如太平島，處於南海最具主權爭議的位置，但其部署裝備也可能牽動區域局勢。

